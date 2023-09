Extirpan tumor de 4 kilogramos en hospital IMSS-Bienestar de Chicontepec

En la Jornada de Ginecología Oncológica llevada a cabo en el Hospital de Chicontepec de Tejeda del Programa IMSS-Bienestar en Veracruz Norte, se extirpó una miomatosis uterina de grandes elementos que pesó 4 kilogramos, a una mujer de nombre Lugarda de 48 años de edad, originaria de la comunidad de San Francisco, del municipio de Chontla, Veracruz.

A su llegada la paciente presentaba sangrado transvaginal activo y anemia grave con sospecha de miomatosis uterina, por lo que inmediatamente fue valorada por el servicio de Ginecología y Obstetricia e ingresó a hospitalización.

"El 5 de septiembre de 2023, Lugarda fue intervenida quirúrgicamente y se encontró una tumoración en el útero, de dimensiones de 30 por 30 centímetros, con crecimientos quísticos y múltiples lóbulos de músculo liso de potencial incierto", explicó el cirujano gíneco-obstetra, Jorge Tirado Chávez, coordinador Nacional de la Jornada de Ginecología y Oncológica.

Asimismo, el cirujano enfatizó "aquí lo que estamos haciendo, además de cirugías, son consulta por especialista, citologías o Papanicolaou, colposcopías, biopsias de cérvix, mastografías, ultrasonidos de mama, ultrasonidos pélvicos; también estamos realizando biopsias dirigidas por medio de ultrasonido y lo más importante, contamos con el equipo técnico necesario y personal adiestrado para la jornada".

Por otra parte, Lugarda comentó "pues aquí me han tratado bien, en el albergue también, todos son muy amables y me da mucho gusto; pues ya me voy a sentir bien, ya voy a estar tranquila, y muchas gracias por las atenciones que me han dado, estoy muy agradecida".

Actualmente, Lugarda presenta adecuada recuperación postoperatoria y se mantiene en observación con manejo establecido.