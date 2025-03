Exsíndica de Teocelo denuncia a excomandante por violencia de género

La síndica con licencia del municipio de Teocelo, Daniela Villegas Olmos, calificó como falsa e injusta la denuncia pública que realizó el exdirector de Seguridad Pública municipal, Taurino Enrique Landa Luna.

Señaló que se trata de un ataque político "orquestado por grupos desesperados por retomar el control político de Teocelo", municipio ubicado 30 kilómetros de Xalapa.

La también candidata a la alcaldía de Teocelo por el Partido del Trabajo (PT) acudió ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía en Coatepec, donde afirmó que está a disposición de la autoridad.

"Facilitar su trabajo para que, en aras de la justicia y de la transparencia, en el precepto básico del derecho le dé a cada quien lo que corresponde".

Villegas Olmos dio a conocer que recibió la invitación de la Fiscalía para que se presentara, pero consideró que no era factible llevar a cabo una conciliación.

"Pedí que no se realizara porque tenía que ser en un cuarto cerrado, obviamente con un mediador pero con la persona que ha sido mi agresor y mi violentador, el señor Taurino Enrique Landa Luna.

"Como tal pedí a la licenciada de la Fiscalía, la mediadora, que no se llevara a cabo porque esta persona todo el tiempo me ha estado intimidando, hostigando, ha hecho para mi persona, para mi familia, un terrorismo no solamente moral, sino psicológico y mediático".

Daniela Villegas Olmos, se dijo una víctima más y por ello indicó que procederá conforme a derecho.

Por esa razón pidió a la Fiscalía se atienda su denuncia, además de "que se me investigue a fondo porque voy a llegar hasta el final, pero obviamente también a esa persona que dice ser una pura y blanca paloma también se le tendrá que investigar y vamos a llegar a lo último".

Daniela Villegas se dijo respaldada por ser tiempo de mujeres; "es tiempo de ponerle un freno a la violencia política desmedida que ha imperado en el país, en el estado y en muchos municipios, lo que no abona a la democracia, a la construcción de un mejor Teocelo y a la vida misma de la participación social activa".

Villegas Olmos dijo temer por su seguridad derivado del "terrorismo a su persona" de manera moral, mediática y psicológica, así como por la seguridad de toda su familia.

Por ello, responsabilizó al exdirector de Seguridad Pública de Teocelo, Taurino Enrique Landa Luna, de lo que le llegue a pasar a ella y su familia.