Exigen solución ante falta de maestros en secundaria de Orizaba

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 84 en Orizaba expresaron su molestia porque en su institución faltan varios maestros desde hace varios ciclos escolares y las autoridades no dan respuesta, por lo que incluso el año pasado egresó una generación que nunca tuvo maestro de español.

Una madre de familia señaló que en el grupo de su hija faltan cuatro maestros y la última fue una profesora que se fue el lunes o martes jubilada y ni siquiera les comentó nada a los alumnos.

"En ese grupo daba como seis o siete horas. Faltan maestros de español, matemáticas, cívica y ética, vida saludable e informática. En otros grados les hacen falta maestros de contabilidad, es mucha la falta de maestros", explicaron.

Los padres de familia refirieron que el director sí los atiende, pero les dice que ya hay maestros en lista, que ya tienen nombres y que ya pasaron los exámenes, pero están esperando que los metan a nómina.

"El director solamente nos dice: si quieren tomen la escuela, vayan a Xalapa. Porque ya se han llevado documentos a Xalapa y no dan respuesta y se echan la pelotita entre Xalapa y México", expusieron.

Los padres de familia comentaron que hay un maestro de matemáticas, pero debido a que no hay más, lo van rotando por diferentes grupos, entonces actualmente da a todos los terceros y primero y segundos no tienen esa materia.

Indicaron que en la delegación nadie les da respuesta, en la SEV tampoco les dan respuesta, pero parece que todo mundo se está dedicando a la política y nos están abandonando mucho.

Agregaron que no son la única secundaria técnica que está pasando por esa situación, pues saben que en la Secundaria Técnica 4 y la 98 también necesitan maestros.

Mencionaron que desesperados porque sus hijos no están aprendiendo, el año pasado contrataron a un maestro externo, lo cual se supone que no se puede hacer porque no está permitido, pero lo hicieron para tapar aunque sea un hueco pero ahorita ya es demasiado pues son varios maestros los que faltan.