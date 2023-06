Habitantes de Santa Cruz Hidalgo exigen reparación urgente del puente sobre el arroyo Culebras

La comunidad de Santa Cruz Hidalgo se encuentra en espera de que se haga justicia y se realicen los trabajos necesarios para reparar el aproche del puente sobre el arroyo Culebras.

A pesar de haber recibido información de que personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) iniciarían los trabajos, hasta el momento no se ha observado ningún avance significativo.

La preocupación de los habitantes va más allá de la necesidad de contar con un paso seguro, en caso de una fuerte tormenta, la falta de reparación del puente podría ocasionar un cuello de botella y provocar inundaciones en la localidad, poniendo en riesgo a los residentes; "en tormentas anteriores, esta situación estuvo a punto de verse, lo que ha generado un temor considerable entre los habitantes".

En reuniones previas con las autoridades, se les informó que los trabajos comenzarían a fines de mayo o principios de junio, sin embargo, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna acción por parte de las autoridades estatales, ante esta situación, los habitantes se encuentran cada vez más impacientes y no descartan tomar acciones radicales si su demanda no es atendida, ya que ha transcurrido un año y medio desde que se reportó la necesidad de reparación.

"La esperanza de la comunidad está puesta en la SIOP, a quienes confiamos que los acuerdos establecidos no queden en meras promesas y se cumpla con la reparación del puente. Los habitantes esperamos que las autoridades estatales tomen medidas urgentes y brinden una solución pronta y efectiva a esta problemática que afecta a toda la localidad, así como el tránsito de comercio, traslado de enfermos, estudiantes y trabajadores que necesitan transportarse hacia la capital del estado".

Mientras tanto, los habitantes de Santa Cruz Hidalgo continuarán alzando la voz y exigiendo que se les haga justicia, recordando a las autoridades su compromiso y responsabilidad con la seguridad y bienestar de la comunidad.

Ante esta situación, el diputado local Othón Hernández Candandeo ha manifestado su preocupación y se ha comprometido a abordar el tema con Elio Hernández Gutiérrez para gestionar la inclusión de importantes caminos en el programa de obras de la dependencia, con el fin de asignar un presupuesto y poder rehabilitar infraestructuras como el acercamiento al Puente Culebras en Santa Cruz Hidalgo.