Exigen iniciar proceso para renovar dirigencia de mercado en Poza Rica

Comerciantes del mercado Poza Rica exigen que sea lanzada la convocatoria para la renovación del actual comité directivo de este centro de abasto que actualmente dirige Martin Espinosa Castillo y que enfrenta diversas necesidades, sobre todo en el tema de electricidad que ha puesto en riesgo de de incendios por cortos circuitos.

Jorge Ozmin Valencia Caro y otros comerciantes indicaron que en este 2023 vence el plazo de Martín Espinosa Castillo como secretario general de la Unión de Comerciantes y esperan que sea renovado el comité a más tardar en junio, por lo que también buscarán el respaldo de autoridades locales

Recordaron que, de acuerdo con los estatutos de la Unión de Comerciantes, cada dirigente debe cumplir un periodo de dos años como secretario general y actualmente ya es necesario lanzar la convocatoria para el registro de planillas y aspirantes.

Resaltaron que no debe existir la reelección en el cargo y es de suma importancia renovar el comité directivo para dar pauta a los proyectos que atiendan las necesidades de este zoco, que es el segundo más grande del estado pero está en condiciones poco favorables.

Fotos: Misael Olmedo

Un tema que les preocupa es la red eléctrica, pues varios locales no cuentan con el suministro y no se ha concretado proyecto para la electrificación, pese a que se realizaron cobros a los locatarios interesados en el área no remodelada y en donde se han presentado constantes conatos de incendios por cortos circuitos.

Durante un recorrido realizado en el mercado para constatar las necesidades que externaron algunos de los comerciantes, el actual secretario de la comisión de Hacienda de la Unión de Comerciantes y un elemento de vigilancia intentaron limitar la función de periodistas y pidieron su retiro, con el argumento de que este espacio de acceso público no está municipalizado.