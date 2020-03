De acuerdo con madres de familia, dicho docente de cuarto grado maltrata a los alumnos, no de manera física, pero sí psicológicamente, y a pesar de que los padres acuden con la directora, ésta nunca ha hecho nada.

"En las pláticas que se han tenido con la directora, no le toma la importancia que debe ser para investigar" e incluso las trata mal también pues les dice que son "viejas chismosas" y se ríe burlonamente de ellas, refirieron.

Agregaron que otra inconformidad que tienen es con el maestro de danza, pues la directora se los impuso y no les preguntó su parecer y durante una clase esa persona llegó e hizo abrirse de piernas a las niñas y a las que no podían las obligó, entonces hay una que quedó lesionada y no puede caminar bien.