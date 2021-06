exigen_liberar_a_empleados_de_holcim_detenidos;_bloquean_la_orizaba-puebla

"Estamos exigiendo la liberación de mi esposo y de su compañero (Miguel Ángel y Juan Gabriel), que los agarraron en la empresa Holcim, ellos estaban solicitando trabajo afuera de la empresa para reincorporarse cuando fueron detenidos por judiciales y se los llevaron detenidos a La Toma de Amatlán", relató la esposa de Miguel Ángel.

Aseguró que al momento desconocen de su situación legal ya que la Fiscalía no les ha informado por qué delitos fueron detenidos, mientras que la empresa se niega a retirar la denuncia.

"No nos dejan verlos, exigimos a la empresa que retire la demanda o de lo contrario vamos a bloquear la autopista".

Por su parte, el hermano de Miguel Ángel pidió a las autoridades del Gobierno del Estado pongan atención en el tema, ya que los tienen privados ilegalmente de su libertad y violando sus derechos humanos.

"Llevamos más de ocho días que no los vemos, no sabemos nada de ellos, no nos dejan verlos, los tienen privados de su libertad, yo soy hermano de Miguel Ángel y acá están sus hijas y su esposa para defenderlo".

Aseguró que se rumora que fue detenido por supuestos ultrajes a la autoridad, lo cual calificó como una vil mentira pues él no hizo nada; "él solamente se presentó a su trabajo y le dijeron ´vete para allá y ponte a trabajar´, llegaron los judiciales, lo agarran, lo amagaron y se lo llevan detenido y es la hora que no sabemos nada de él".

Por último pidieron a Holcim México, así como a las autoridades del Gobierno del Estado liberar a estas personas.

Es de mencionar que los familiares marcharon por la autopista y sobre el boulevard Fernando Gutiérrez Barrios de Ixtaczoquitlán, hasta llegar a la planta cementera en donde mantienen un bloqueo pacífico.

