Con protesta en Fiscalía de Córdoba exigen liberación de Viridiana, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café

Tras la aprehensión, imputación de delito y legalización de detención de la expresidenta municipal de Ixhuatlán del Café Viridiana "N", familiares, amigos y miembros del Partido Acción Nacional, llevaron a cabo una manifestación en las afueras de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Córdoba, exigiendo se respeten sus derechos humanos, exista un debido proceso y sea puesta en inmediata libertad.

En punto del mediodía, más de una docena de familiares y amigos, entre ellos trabajadores de los diferentes medios de comunicación de la región centro, se apostaron con pancartas en mano en las afueras de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, para exigir a las autoridades no se cometa una injusticia más.

"El delito que se le imputa no amerita todo lo que está sucediendo, porque ni siquiera existe una prueba fincada simplemente pasó un evento por medio de unos manifestantes que ella (Viridiana "N") apoyó, no significa nada más. Es una de las alcaldesas, de las pocas presidentas municipales que tiene en orden su cuenta pública que ya está liberada por el Orfis y esto le da cierta fortaleza en su presencia política, y hoy por hoy es detenida", aseguró el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Córdoba, Adrián Pérez Croda.

En una breve entrevista, en las afueras de la Fiscalía, el panista aseguró que la impartición de justicia en el Estado de Veracruz no es tema que se lleve a cabo como debe de ser, por lo que exigen se respete el debido proceso de Viridiana.

"Todo lo que esté en nuestras manos, nosotros la vamos a apoyar Viridiana, ella es la secretaria de comunicación del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional y siempre se ha dirigido de una manera correcta".

Agregó: "Esto va más allá de un tema de justicia, y del delito que le están imputando que por cierto tiene más de 16 o 17 meses la denuncia presentada, qué casualidad que precisamente ahorita que empiezan las vísperas electorales empiecen a suceder estas cosas, es algo lamentable de verdad.

Afirmó que algo que se le facilita al Gobierno actual, es echar culpas sin pruebas., "Pero hoy más allá de declaraciones o imputaciones económicas, lleva un caso mayor qué es la privación ilegal de la libertad y nosotros lo que pedimos como representantes, que se respeten sus derechos humanos, que exista un debido proceso de impartición de justicia en el caso de Viridiana".

Cuestionado si Viridiana es una presa política más de este gobierno de la Cuarta Transformación, el representante del Partido Acción Nacional en Córdoba admitió que podría serlo.

"Podría serlo, no me gustaría decir no tengo una prueba de que lo sea pero sí tengo conocimiento de que no se ha llevado debidamente el proceso por el cual ahora está detenida lo cual deja mucho que desear y nos hace pensar que sí, es una presa política".

"No estás sola Viri"; "Viri no estás sola"; "Justicia para Viridiana no está sola"; "Viridiana estamos contigo"; "Justicia para Viridiana"; "Pedimos un proceso apegado a derecho para Viridiana"; "Debido proceso para Viri"; "Pedimos a la fiscalía un proceso justo para Viri, no está sola"; fueron algunas de las consignas que portaron los manifestantes.