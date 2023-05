Exigen justicia tras acoso de alumna del Cbtis de Chicola (+Video)

Exigiendo justicia para Kelly y que la directora del Cbtis 142 de Chicola, Alicia Barcelata Molina, deje de encubrir acosadores , mujeres integrantes de la agrupación Marea Verde Altas Montañas y taxistas de Orizaba y la Región Centro llevaron a cabo una protesta.

Esto a las afueras del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 142 'Juan Aldama' .

María de Jesús Ramos García, madre de una adolescente víctima de acoso sexual por parte del prefecto Miguel 'N', informó que este mismo día presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de este trabajador.

Así como en contra de la directora y de la institución, ya que el protocolo para la prevención de abuso sexual , acoso y maltrato en el ámbito escolar no dio resultados.

"Hasta la fecha no me han dado respuesta sobre el caso, mi hija ya no viene a la escuela, perdió el año y el agresor (Miguel N) sigue dentro de la institución trabajando; me negaron el acceso tres veces a la escuela, no me permitían hablar con la directora, me negaron el acceso.

"Mi hija se intentó dañar, acabó en el psiquiátrico, con psicólogos porque el tipo tuvo el descaro de voltearla a ver frente a mí el mismo día que fuimos a firmar el acta administrativa simplemente de baja porque no presentó exámenes. Tenía constancia médica que no podía presentarse", dijo.

La madre recordó que todo inició el 5 de septiembre, una semana después de haber iniciado el semestre, estando la menor en primer semestre.

"La directora (Alicia Barcelata Molina) no es competente para tener el cargo, que manden a alguien que sí sea competente porque hasta ahorita no ha dado respuesta, no dio acompañamiento psicológico para mi hija, todo ha sido particular.

"Vinieron hace una semana a hablar de DGTI Veracruz donde me aseguraron que iba a tener apoyo de DGTI Estatal porque aquí no hubo respuesta, pero hasta ahorita sigo esperando ese apoyo igual y no ha habido nada".

Silencio

Lamentó que su hija haya perdido el año, pero más el daño psicológico; "no se qué papel juega la directora o por qué le brinda tanto apoyo al agresor, si es un prefecto o no sé qué cuál porque hasta ahorita siguen sin darme respuesta".

Las mujeres pegaron cartulinas en la pared del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 142 Juan Aldama (Cbtis) 142 de Chicola.

Por último, taxistas de Orizaba y la región se sumaron a la protesta y bloquearon por espacio de más de una hora la carretera o Camino Viejo Chicola, que comunica Orizaba con las unidades habitacionales Puerta del Sol y Palmira, exigiendo justicia para Kelly.