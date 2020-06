Exigen en Mariano Escobedo reparación del daño tras desalojo violento

Un grupo de pobladores de Loma Grande, Mariano Escobedo, acompañados por su abogado, demandaron la reparación del daño por el señor que perdió su ojo y las afectaciones a 41 vehículos el pasado 23 de mayo en el desalojo violento de que fueron objeto por parte de las policías municipales y estatal.





Primitivo Muñoz, Marco Antonio Vázquez Páez, Ramiro Páez Muñoz, entre otros, acompañados por el abogado Marco Antonio Medel de la Cruz, pidieron al Senado de la República dictamine el punto de acuerdo que fue presentado por el senador Emilio Álvarez Icaza el pasado 17 de junio.





Recordaron que en la citada fecha se dio un desalojo de las personas que se manifestaban en la cercanía de las instalaciones de la Fiscalía cuando demandaban la libertad del entonces juez auxiliar, quien había sido detenido injustamente al implicarlo en un doble asesinato.





Esa acción, destacaron, fue brutal y sin sentido, pues se trataba no sólo de hombres que no estaban armados, sino de mujeres y niños, que fueron golpeados al grado de que un hombre perdió su ojo al golpeárselo con un tolete y varios más resultaron con diversas lesiones, incluidos menores de edad.





Además de ello, abundaron, hubo 42 detenidos adultos, así como cuatro menores, y 41 autos resultaron destrozados en sus cristales.





Indicaron que para poder obtener la liberación de sus seres queridos, las familias firmaron un documento en donde se comprometían a no pedir la reparación de los daños, lo cual por supuesto no es sólo injusto, sino ilegal, pues no puede haber un arreglo por encima de los derechos de las personas.





Mencionaron que se han presentado diversos oficios ante las oficinas de gobierno del estado, dirigidos al gobernador del estado, sin que haya respuesta alguna.





Aclararon que al momento no han presentado denuncia alguna por esos hechos, pero sí piden la intervención del Senado, para que a través de la Comisión de Derechos Humanos se investiguen los hechos ocurridos el 23 de mayo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraiga el caso y les reparen los daños, además de que haya un castigo para quienes incurrieron en ese uso excesivo de la fuerza.





"Consideramos que los elementos se brincaron todo protocolo haciendo uso excesivo de la fuerza pública, puesto que no hubo acciones de disuasión y posteriormente al continuar con la detención de las personas sin importar que había niños", abundaron.





Agregaron que además de esos abusos hubo una total negligencia con el señor que perdió su ojo, pues desde un inicio que lo golpearon pidió ayuda y nadie le hizo caso, así se lo llevaron detenido y nunca se le brindó a nadie atención médica.





Señalaron que al ser omisas las autoridades estatales en torno a este casos y esos hechos, recurren a las autoridades nacionales para que haya justicia.