Exigen en Fiscalía de Córdoba justicia para Miriam

Familiares y amigos de Miriam Guadalupe Feria Gaspar, quien contaba con 26 años de edad, protestaron afuera de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, solicitando a las autoridades se agilicen las investigaciones y se detenga al presunto homicida identificado como "Julio Cesar".

"Me gustaría que me ayuden a encontrar al hombre que asesinó a mi hija, es lo único que quiero y pido justicia, yo sé que encontrarlo no me va a devolver a mi hija pero va a servir para que no vuelva a pasar con otra mujer, porque las mujeres no merecemos esto", así lo externo su madre, Luz del Carmen Gaspar Olivares.

Fue en punto de las 16:50 horas cuando las personas cercanas a Miriam se congregaron en la Fiscalía para exigir justicia; ella habría sido asesinada por su expareja en las inmediaciones del Fraccionamiento Los Lienzos 2 de Córdoba el pasado 22 de enero.

Los protestantes exigieron a las autoridades sea detenido el presunto asesino, identificado como Julio Cesar, quien se encuentra prófugo.

"Lo que quiero es justicia, no me van a regresar a mi hija pero al menos para que otras mujeres, otras muchachitas se den cuenta y se cuiden y no pase lo mismo que le pasó a mi hija, que no pase con ninguna otra mujer", gritó el padre de la joven asesinada.

Mujeres que acompañaron a los familiares exhortaron a todo el sexo femenino a que no se queden calladas y que hablen ante cualquier tipo de violencia.

"Que tengan confianza y que le digan a sus mamás y a sus papás, a sus hermanos, a alguna amiga, que digan, no se queden calladas porque cuando pasan las cosas ya es demasiado tarde".

Miriam dejó en orfandad a un pequeño, por lo que sus familiares exigen a las autoridades agilizar las investigaciones o de lo contrario amenazaron con tomar otro tipo de acciones.