Exigen auditar primaria en Córdoba por malos manejos

Padres de familia de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto de San José de Tapia de la ciudad de Córdoba tomaron de manera indefinida las instalaciones hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) realice una auditoría a la dirección, ya que existe un supuesto desfalco por el orden de 90 mil pesos cometido por parte de la ex directora y la ex tesorera durante el pasado ciclo escolar.

Los padres amagan con no liberar el centro escolar hasta que haya una respuesta e intervención de las autoridades, pues no creen que el dinero haya desaparecido de la noche a la mañana.

"Son en total 90 mil pesos provenientes de las cuotas escolares que no aparecen y los directivos no han dado a conocer en qué se ocuparon", informó el actual presidente de la Asociación de Padres de Familia, Rafael Pérez Chávez.

Asimismo agregó que nadie quiere informar en qué se ocupó dicho recurso, por lo que se vieron en la necesidad de cerrar el plantel para ser escuchados; "no hay comprobantes de los supuestos gastos, incluso la directora fue removida del cargo en el presente ciclo escolar y la ex tesorera no da la cara, por lo que exigimos la intervención de las autoridades educativas".