Con marcha, exigen aparición de Ashley y Jafhet, desaparecidos en Ixtaczoquitlán (+Video)

A 9 días de la desaparición de la joven pareja de comerciantes originarios del municipio de Ixtaczoquitlán, Ashley y Jafhet, familiares y amigos marcharon por las principales calles de Orizaba, exigiendo su inmediata presentación con vida; denunciaron un nulo avance en las investigaciones por parte de la Fiscalía pues a la fecha no han hecho absolutamente nada.

Previo a la marcha, los padres de Ashley Arcos Amador denunciaron que han estado de manera permanente en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, ubicadas en la Colonia Rincón Grande, y no han recibido ni una solo noticia sobre el paradero de su hija, quien se dedicaba a comercializar perfumes y ropa a través de redes sociales.

"Hemos estado yendo a lo que es la Fiscalía, solamente nos traen con puro papeleo, lo que es un puro trámite burocrático y la verdad es que no están haciendo absolutamente nada, por eso se hace esta manifestación con fines de que nos puedan ayudar para que la Fiscalía pueda hacer su proceso como debe de ser, no nada más que estén sentados".

"Yo no soy la única familia por la que está pasando por esta situación, son muchas familias las que están en este mismo motivo. La verdad, cuando nos tocó a nosotros ir a levantar nuestra denuncia, yo me di cuenta de que las autoridades solamente se la pasan si no están platicando, se la pasan sentados o haciendo sus convivios", recriminó el padre de familia, Eliseo Arcos.

Señaló que, por ello, exigen a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, que se tomen cartas en el asunto, hagan su trabajo y puedan tener alguna información sobre el paradero de su hija, así como de muchas otras personas que están en la misma situación, desaparecidas.

La desaparición

Detalló que Ashley salió el pasado jueves 12 de mayo de su domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Valle y se dirigía a la ciudad de Orizaba para realizar algunos trámites y pagos, cuando perdieron completa comunicación con ella.

"Desconocemos realmente cómo desapareció, lo único que sabemos es que mi hija dejó de tener contacto con ella (madre) desde el día jueves de la semana pasada, los vecinos nos indicaban que se trasladaba de la Unidad Habitacional Valle hacia Orizaba y de ahí ya no supimos nada de ella. Iba a Orizaba a hacer algunos pendientes y ya no supimos más de ella, ya no estudiaba, era comerciante y se dedicaba a vender perfumes de Jafra y ropa por Facebook".

Cuestionado si han recibido alguna llamada para solicitarles algún tipo de rescate, el padre de familia señaló que únicamente han recibido llamadas de personas que se dedican a lucrar con el dolor de las personas.

"Únicamente de las personas que se dedican a lucrar con el dolor de las personas que estamos pasando por este momento, algunas personas nos pedían dinero algunas otras personas nos estaban llamando pero nada en concreto, no nos han dicho absolutamente nada y la Fiscalía tampoco nos dice que siguen con el proceso, nos dicen que van a sacar una sábana de información de teléfono hasta el momento no han hecho absolutamente nada".

Por su parte, la madre de Jafhet Arturo Porras Zárate, informó que un día antes dialogó con su hijo, pues ya no vivía con ella sino con la joven Ashley, y de igual manera desconoce su paradero hasta el momento.

Suplicó a las autoridades que se agilicen las investigaciones y se dé con el paradero de su hijo y de su novia. "Pedirles que puedan encontrarlos de cualquier manera, que nos ayuden a encontrarlos, estamos dispuestos a ir a donde nos digan". concluyó.

En punto de las 13:00 horas de este domingo 21 de mayo, la marcha partió de las afueras del Poliforum Mier y Pesado ubicado sobre la avenida Oriente 6 o calle Real, entre Sur 31 y 33 de la colonia Centro, y culminó en las instalaciones del Parque Central Apolinar Castillo, en donde los padres de familia pidieron el apoyo de la ciudadanía en general para que aporten cualquier tipo de información que pueda lograr a dar con el paradero de la joven pareja.