"Exhorto a todas las partes a platicar": Diputada hacia alcaldes y regidores de Río Blanco e Ixtaczoquitlán

Ante los conflictos que existen en los municipios de Ixtaczoquitlán y Río Blanco entre el alcalde y los regidores, la diputada federal por el distrito 15, Dulce María Corina Villegas Guarneros exhortó a todas las partes a platicar y mantener la comunicación para dirimir sus diferencias.

"Siempre el diálogo y la comunicación serán muy importantes para cualquier situación que se pueda presentar. Yo los invitaría a todos al diálogo, a la comunicación, a ver más allá, a ver por nuestros ciudadanos, a tomar las decisiones para el pueblo", destacó.

La diputada les recordó a los alcaldes de esos municipios, ambos emanados del Morena, que el pueblo los eligió para estar en ese cargo y dar a la gente mejores condiciones de vida, por lo que el objetivo es trabajar por el bien de la población.

Respecto a los señalamientos de falta de transparencia que han hecho regidores en el caso del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, comentó que como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción estará atenta a todo lo que pase.

Recordó que como gobiernos de la 4T están comprometidos con la cero tolerencia a la corrupción y la falta de transparencia, por lo que exhortó a esas autoridades a hacer las cosas de tal manera que el pueblo esté contento con su trabajo.

En el caso de Río Blanco, en donde la síndica acusó al alcalde Ricardo Pérez García de incurrir en violencia política en razón de género, llamó a ambos a que también establezcan un puente de comunicación y que éste esté por encima de cualquier situación personal.

Confió en que no se esté dando una situación de violencia de género porque hoy una de las luchas de la 4T es contra la violencia.

"Yo los invito a ellos a la cordura, a la mesura y a hacer bien las cosas. No me cabe la menor duda que todos ellos son excelentes seres humanos y muchas cosas se pueden solucionar porque son situaciones de forma, no de fondo. Yo les llamo al diálogo y a pensar en el trabajo que se necesita hacer por los ciudadanos que les dieron la oportunidad de estar en donde están hoy", apuntó.