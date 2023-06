Exhortan en zona centro a evitar incendios; estiaje sigue

Aunque ya no es época de roza en los cultivos e incluso se emitió una prohibición en la Gaceta Oficial para que no se hagan quemas agrícolas hasta el próximo 14 de agosto, el llamado para la población es que colabore no haciendo fogatas ni tirando colillas en los caminos, exhortó el alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales.

"Con estos calores que están, las colillas de cigarro, los envases que tiran al pie de la carretera pueden iniciar un incendio, por lo que pedimos a la gente que no haga ninguna fogata estos días", invitó.

El presidente municipal indicó que, si bien es zona serrana, también están resintiendo mucho la ola de calor y la falta de agua, por lo que se mantienen tandeos entre la población.

Comentó que apenas se estaban recuperando los manantiales con las lluvias que habían caído, pero ahora que ha habido mucho calor les está faltando el agua potable en los barrios y comunidades.

"Tenemos entonces dos problemas, una que no hay agua y si se provoca un incendio o hay algún incendio no tenemos manera de apagarlo de manera inmediata, entonces pedimos a la gente que procure cuidar esos temas", apuntó.

Menos incidentes

Comentó que aunque este año se han visto afectados por incendios, a la fecha han sido menos que los que se tuvieron el año pasado, y la brigada contra incendios, Sedema y Conafor actuaron de manera pronta y coordinados, y con la ayuda de Bomberos de Zongolica se atendieron los que hubo.

Mencionó que ellos cuentan con aproximadamente 80 personas entre policía, Protección Civil y voluntarios.

Puntualizó que si bien han sido menos incendios que el año pasado, la superficie afectada ha sido casi similar; es decir, que si bien la cantidad de los siniestros ha sido menor, se propagaron más.

Recordó que hubo dos incendios provocados por rayos durante tormentas, uno de ellos en la zona límite con Magdalena.