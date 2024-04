Exhiben presunta nueva casa vinculada a Nahle; los Yunes atacan y difaman: Huerta

Una vez más el empresario priísta Arturo Castagne Couturier dio a conocer a través de sus redes sociales una presunta propiedad a nombre de José Peña, esposo de la candidata a la gubernatura por Morena, Rocío Nahle García

El empresario veracruzano Arturo Castagné acusó este miércoles que José Luis Peña Peña, esposo de Rocío Nahle, tiene una propiedad con un valor estimado de 28 millones de pesos en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En su cuenta de X, antes Twitter, Castagné Couturier aseguró que el inmueble se ubica en el fraccionamiento Valle Oriente, bajo la escritura pública número 10,046, folio 043745 del libro 219 de la Notaría Pública 25 de Monterrey, Nuevo León.





Revira Manuel Huerta

Por su parte, el candidato de Morena al Senado de la República, Manuel Huerta, lanzó dos preguntas al abanderado del PRI-PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez para que las responda en el debate que este jueves se llevará a cabo en una radiodifusora en la ciudad de Veracruz.

"Que responda, a ver si es cierto que quieren debatir, para Miguel Ángel hijo, yo le quisiera preguntar ¿qué se siente ser heredero de una gran fortuna hecha en décadas de estarle robando el dinero al pueblo?, yo creo que ya ni lo siente porque está superando al papá, salió un raterazo el hijo también", advirtió.

Manuel Huerta cuestionó también a Yunes Márquez ¿qué se siente ser el hijo de uno de los políticos más perversos de México, ser heredero de tanta mentira, tanta bajeza y tanta corrupción?.

Preguntas que lanzó para que el candidato panista responda ante el pueblo veracruzano y evite continuar con la monarquía que pretenden imponer en Veracruz a base de corrupción, impunidad, robarle y mentirle a la gente.

"Yo creo que no me va a contestar, porque a lo mejor ya está igual que el papá, parecieran preguntas que no tienen sentido, pero ellos no les quieren decir al pueblo que son los meros, meros mentirosos, dueños de la patraña, la mentira y la simulación", subrayó.

El candidato de Morena denunció que los Yunes buscan a toda costa esconderse en el fuero para tratar de evadir la justicia, pues saben que muy pronto serán llamados a cuentas por los millones de pesos que se han robado, que han desviado del erario público.

Por eso su desesperación, advirtió, por eso sus ataques contra la candidata a la gubernatura, Rocío Nahle a quien difaman y atacan, "pero de nada les sirve, porque el pueblo ya no les cree, ya sabe que son mentiras y ya decidió que ella será la próxima Gobernadora de Veracruz y Claudia Sheinbaum la próxima Presidenta de México, ni un Yunes más en Veracruz", concluyó.