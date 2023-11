Exhiben a maestro de bachillerato en Mendoza; lo acusan de acoso

Debido a que en la Escuela de Bachilleres América (EBA) Turno Vespertino se han presentado presuntos casos de acoso sexual por parte de un maestro hacia las alumnas menores de edad, padres de familia se manifestaron este martes en la entrada del plantel.

Los inconformes explicaron que el asunto detonó el pasado 27 de octubre, cuando una madre denunció que su hija había sido víctima de acoso por parte del profesor Fabián "N", quien le habría dicho que le tenía que pasar fotos desnuda si quería que la aprobara en una materia.

"El maestro le dijo a mi hija que se quedara al final de un examen y cuando ella estaba sola le preguntó cómo se iban a arreglar por los días que había faltado porque tuvo dengue.

"Mi hija le dijo que si podía hacer un proyecto especial, pero él le dijo que no, que le mandara sus fotos desnuda porque si no le iba a poner NP (No Presentó)", relató la mujer.

Inacción de autoridades

Agregó que acudió ante la coordinación regional; ahí le dijeron que resolverían en 48 horas. Al margen de esta situación, el 27 de octubre decidieron hacer público el caso mediante un tendedero en la entrada de la institución.

La sorpresa fue que seis chicas más colocaron también sus carteles, señalando a ese profesor por la misma situación.

Comentó que ese día entró con otras madres a hablar con el director, Romeo Ramos Torres, quien se comprometió a que esa persona ya no daría clases.

Sin embargo, nuevamente ese docente regresó a laborar, lo que provocó la inconformidad tanto de los padres de familia como de los mismos alumnos.

Luego de permanecer ante el plantel, arribó la coordinadora regional de Bachillerato, Keila Ortiz Chávez, quien les informó que el docente sería separado de sus labores para investigación, con lo que los inconformes decidieron retirarse.

Cabe mencionar que, de acuerdo con algunas alumnas, ese profesor no es el único que ha sido señalado por acosar sexualmente a las alumnas.