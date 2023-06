Exfuncionario de Córdoba denuncia amenazas para dejar su cargo

Fernando Morales Cruz, hoy exsecretario del Ayuntamiento de Córdoba, señaló que fue obligado a renunciar al cargo porque recibió amenazas de que, si no lo hacía, podría ser encarcelado.

"En efecto recibí amenazas de parte del contralor (Lauro Ramos Olmos). Me dijo que tenía investigaciones en mi contra y que o me enfrentaba a mi renuncia o me enfrentaba yo a la cárcel.

"Días siguientes le dije por escrito que si tenía algo en mi contra que iniciara el procedimiento, porque la justicia no se negocia, muchos menos se amenaza", señaló.

Morales Cruz destacó que no es el único que ha pasado por esa situación, pues María del Rocío Jiménez Yunes, exdirectora de Desarrollo Económico, fue forzada a renunciar con la misma amenaza que le hicieron el 30 de mayo, por lo que el primero de junio se retiró del cargo.

Agregó que también su personal fue hostigado con cambios de lugar por parte de Recursos Humanos, por lo que al ver todo eso optó por presentar su renuncia.

Destacó que habló abiertamente de la situación que enfrentó, que no se va por la puerta de atrás ni porque haya un motivo real en su contra, pero si así lo aseguran, entonces que procedan.

Agregó que no sólo habla por él, sino por la licenciada María del Rocío Jiménez Yunes y por todas las trabajadoras de Obras Públicas que estén siendo acosadas.

Comentó que pidió que se hiciera efectiva su renuncia el 7 de junio por los trámites que se deban realizar.

Puntualizó que agradece al alcalde por la confianza que tuvo en él, así como a la síndica y regidores, pues si bien hay áreas en las que están ocurriendo este tipo de anomalías, no es en todas.

Expresó que teme por su seguridad y por la de la extitular de Desarrollo Económico, quien hasta este día no responde mensajes, así como el personal que laboró con él.

Cabe mencionar que en sesión de Cabildo fue aceptada la renuncia del ahora exsecretario, a la cual se dio entrada de inmediato y en ese cargo fue nombrado Antonio Martínez Hernández.