Ex priistas ´acaparan´ nuevo partido político al norte de Veracruz

Las coordinaciones regionales del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) fueron acaparadas por ex líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los municipios de Papantla y Poza Rica. La intromisión, afirman, ha causado deserción de militantes previo al arranque del proceso electoral 2021.

La representación de RSP de Poza Rica quedó en manos de la operadora política del ex diputado federal Gaudencio Hernández Burgos, la ex titular del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) Vianey Evangelista Morales, así como del entonces candidato suplente a la diputación, Roberto Mar.

La presunta imposición de priistas, avalada por el dirigente estatal, Antonio Lagunes Toral, causó molestias por el fundador y ex coordinador municipal de RSP, Jesús Emmanuel Mejía Pérez, quien renunció al partido el pasado 22 de noviembre.

Hace tres años, en la contienda electoral pasada, Evangelista Morales formó parte de los operadores políticos del entonces candidato por la coalición PAN-PRD, César Ulises Rivera Garza.

"He tomado esta determinación toda vez que no compagino con ciertos actores políticos los cuales contienda tras contienda política aparecen camaleónicamente de diversos colores, pero con las mismas caras, situación que a mi particular punto de vista e ideales", posteó Jesús Mejía en su red social al dar a conocer su renuncia al proyecto político.

Un caso similar ocurrió en Papantla con la supuesta imposición de Martín Balderrábano Domínguez, un ex militante y operador político del PRI. Aunque recientemente trabajó en la conformación del partido México Libre, el cual le fue negado su registro pro las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).

A unos meses de iniciar la contienda electoral, Martín Balderrábano se incrustó en las filas de Redes Sociales Progresistas para presuntamente obtener una regiduría en el municipio de Papantla en la próxima administración.