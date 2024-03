Ex panista arremete contra propuesta de reforma en UV; ve instalación de 'cacicazgo'

La propuesta de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV) no es un asunto de reelección, sino de perpetuación del poder universitario para un solo grupo, expresó Eduardo De la Torre Jaramillo al advertir que en caso de aprobarse, se abriría la puerta a futuros cacicazgos políticos dentro de la UV.

Durante entrevista, De la Torre Jaramillo expuso que, haciendo una comparación de la ley vigente de la UV, frente a la nueva propuesta, si bien tiene ventajas, ya que hacen una reducción del articulado anterior, y adquiere un carácter de ley orgánica y no de reglamento, existe una regresión en este cambio.

"Se rompe el equilibrio de poderes entre la Junta de Gobierno y la Rectoría, puesto que en la anterior ley, el rector proponía una terna a la Junta de Gobierno para nombrar secretario académico y secretario de administración y finanzas, además de designar a los vicerrectores; con la nueva propuesta de ley, el rector designaría al secretario académico y al secretario de administración y finanzas, mientras que la Junta de Gobierno designaría a los vicerrectores", detalló.

Es decir, la Junta de Gobierno tendría una facultad mínima, cuando esta misma junta era la que garantizaba la democracia interna en la universidad.

Y es que, la junta de gobierno está integrada por nueve académicos, cinco internos y cuatro externos y ellos votaban las propuestas del rector (a), mientras que, con la nueva propuesta se pretende centralizar el poder, puntualizó el académico.

IMITA MALAS PRÁCTICAS DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

De igual modo, sostuvo que en el foro regional para discutir la propuesta de ley orgánica en la USBI de Poza Rica, el pasado 23 de marzo de 2022, advirtió que la UV corría el riesgo de convertirse en una Universidad de Guadalajara o como la Universidad Autónoma de Hidalgo, en donde se conformó un grupo político académico que controló el poder universitario durante décadas.

De igual modo, señaló que el 03 de octubre de 2022, en el foro final de discusión en Xalapa, reiteró que se generaría una regresión con el cambio en la división de poderes entre la junta de gobierno y la rectoría.

A decir de Eduardo De la Torre, si bien uno de los logros de esta propuesta es cambiar el límite de edad de 65 años para aspirar a ser rector, porque se violaban los derechos humanos de cualquier aspirante; ahora se vuelven a violar los derechos humanos con el aumento de 5 años de servicio en la UV, a 10 años de antigüedad para participar por la rectoría, "esto también significa la vulneración de los derechos de participación de aquel aspirante que no cumpla con ello", asentó.

Por tanto, considero que el Consejo Universitario General tendrá la responsabilidad de mantener la democracia universitaria o convertirla en una autocracia.

"En otros estados donde se le ha otorgado el poder absoluto a un solo grupo, como en Jalisco e Hidalgo, se han convertido en cacicazgos universitarios con poder político local, encumbrándose hasta por casi cuatro décadas", acotó al agregar que se debe evitar emular a Raúl Padilla o a Gerardo Sosa Castelán.

Para finalizar, el académico exhortó al Consejo Universitario General a no construir futuros cacicazgos políticos dentro de la UV y reiteró que la propuesta en mención no es un asunto de reelección si no de que se puede aprobar la perpetuación del poder universitario para un solo grupo.