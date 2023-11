Ex obreros y Ayuntamiento de Río Blanco gestionan administración conjunta de auditorio

Después de cinco horas de pláticas, acuerdos y negociaciones, ex obreros de la ex fábrica textil Plácido Mata de Río Blanco y el ayuntamiento de este municipio acuerdan que administrarán mutuamente el auditorio Benito Juárez, para su mejor mantenimiento y buena utilización.

El presidente de la Comisión Liquidadora del Sindicato Ex Obrero, Rodolfo López Hernández precisó que está semana inició una lucha por recuperar los bienes- inmuebles que pertenecen al Sindicato de los Trabajadores, sumando un total de 14 propiedades, de las cuales han recuperado ocho.

ASÍ SE LOGRÓ EL ACUERDO

En cuanto al Auditorio Benito Juárez, López Hernández subrayó que es propiedad de los trabajadores, sin embargo en tiempos anteriores las administraciones municipales en turno las venían administrando, sin embargo desde hace un año y medio se dieron a la tarea de recuperarlos.

"Al presidente (Ricardo Pérez García) se le entregaron las llaves los que estaban anteriormente desgraciadamente el compañero que nos representaba falleció pero las llaves no las dio a nosotros ni a ningún otro compañero, si no las vino a entregar al ayuntamiento y le tocó al presidente actual a lo cual nosotras asistimos a verlo a solicitar las llaves y nos dijo que si no las daba una vez que nosotros tuviéramos una constancia de representación fuerte en este caso Federal".

Esta situación se llevaron a cabo asambleas, en la que estuvieron presentes los obreros liquidados hace 30 años y que tienen derecho sobre estas propiedades siendo la primera reunión el pasado 21 de agosto de 2022 en la que el presidente municipal y parte de su comuna fungieron como testigos de honor.

Destacó qué tuvieron que asistir a la Secretaría Federal de Conciliación y Registro laboral para realizar una asamblea general, sin embargo por escasos 10 votos y aunque fue aprobada por unanimidad se informó que no había el quorum suficiente.

"El día 2 de julio de este año se llevó a cabo la última asamblea en donde participamos 328 compañeros todos sin excepción nos dieron el voto de confianza a la comitiva que representamos solamente así la secretaría Federal de conciliación y registro Federal no se extendió la constancia de toma de nota la cual al mes se la presentamos al presidente a lo cual se negó a entregárnoslas y nos dijo que todavía no era suficiente".

Sin embargo, después de que integrantes de la Comisión Liquidadora tuvieron una reunión con la autoridad municipal se llegó al acuerdo de que los dos podrán administrar el recinto y sería entre el jueves o viernes en que se lleve a cabo la firma de la minuta correspondiente.

"Después de todas las adversidades que teníamos en el camino se llegó a un acuerdo de firmar una minuta para que ambos grupos es decir el ayuntamiento y nosotros como administradores de las propiedades del ex sindicato se va a firmar una minuta el día lunes en donde quede plasmado que se va a administrar mutuamente".

Después de cinco horas de permanencia en el Palacio Municipal, las personas se retiraron de las instalaciones confiando en que esta es la antesala de la recuperación de más propiedades que pertenecen a la comisión liquidadora que aglutina 510 ex obreros.

Así mismo, anunciaron que siguen en la búsqueda de la documentación y los trámites necesarios para lograr recuperar estos edificios y más adelante determinar qué hacer con cada uno de estos.