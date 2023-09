Estudiantes toman campus del Tecnológico de Zongolica; piden salida de director (+Video)

Las siete extensiones, incluyendo el campus central del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, se encuentran tomadas por estudiantes en demanda de la destitución inmediata del director general, Pompeyo Quechulpa Pérez.

Los alumnos aseguran que existen múltiples necesidades en los planteles de Tequila, Tehuipango, Acultzinapa, Cuichapa Tezonapa, Nogales y la sede Zongolica; mientras que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no hacen nada para solucionar esta grave problemática.

"Nos están mandando clases en línea esto es para desorganizar todo nuestro movimiento estudiantil. La maestra Ingrid Roxana San Juan y el Subdirector de investigación Sergio Ixmatlahua están amenazando a los compañeros con quitarles la beca de Benito Juárez si siguen apoyando nuestro movimiento, pero no vamos a parar, hoy las siete extensiones incluyendo el plantel central de Zongolica están tomados y no vamos a liberarlos hasta que destituyan al director Pompeyo Quechulpa Pérez ", dijeron.

Afirmaron que la toma de esta extensión del ITSZ de Nogales es para que ningún personal, ya sea docente o personal administrativo no pueda ingresar a las instalaciones., "Solo los alumnos podemos entrar por alguna necesidad o pasando a registrar en dado caso de su horario, pero de ahí en fuera ni los maestros ni el personal administrativo pueden acceder a su oficina para que no se pierda algo y nosotros seamos los responsables de dichas pérdidas".

Reiteraron que la toma de este Campus, como de las otras siete extensiones, son de manera indefinida, hasta que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz tomen cartas en el asunto, ya que hasta la fecha han sido ignorados.

"La toma es definitiva se espera que llegue personal calificado de la SEV para que se llegue a un diálogo y así se pueda resolver toda esta situación porque como están viendo nos están mandando a clases en línea y ningún estudiante quiere clases en línea, todos queremos una calidad adecuada que son presenciales como tenemos la libertad de plantear dudas y expresar preguntas a todos los profesores".

Cuestionados sobre el porque debe ser destituido el Director General del ITSZ, Pompeyo Quechulpa Pérez, los estudiantes dijeron que por malos manejos, represión en contra del estudiantado y amenazas.

"Se debe principalmente al mal manejo de los recursos que se le mandan directamente del Gobierno ya que no es la única extensión que carece de mobiliario y que carece de diferentes cosas. No hay apoyo de la escuela, dónde están las cuotas de las inscripciones, a dónde se va el dinero de lo de inglés, a dónde está el apoyo, no hay ni balones no hay porque nos dicen que no hay fondos".

Puntualizaron que está movilización se replica en las siete extensiones y en el Campus sede de Zongolica. "Las siete extensiones se encuentran totalmente cerradas estamos en el movimiento con estas inconformidades pero una de las principales, es la destitución del director Pompeyo (Quechulpa Pérez) y pues como lo decía mi compañero necesitamos alguien de la Secretaría de la SEV aquí, porque hasta el momento no ha venido nadie".

También denunciaron que para los viajes escolares, tanto los estudiantes como los profesores deben asumir sus propios gastos de traslado, comida y demás, puesto que la escuela no los apoya con nada., "Cuando se va un concurso nacional, los propios alumnos de básquet o de voli tienen que hacer sus propias rifas para juntar recursos para poder solventar lo que son sus viáticos, lo que es comida, hoteles y sus propios uniformes o balones, porque la escuela no apoya en nada, nunca tienen recursos".

Por último los universitarios dejaron en claro que no liberarán el campus Nogales ni las demás sedes, hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz destituya de manera formal al Director General Pompeyo Quechulpa Pérez.