Esto costará el pasaje de camiones urbanos en Veracruz en 2023

Los permisionarios del transporte público en la modalidad de autobuses urbanos no incrementarán la tarifa y por lo tanto el costo del boleto se mantiene en 9 pesos el entero y 7 pesos para adultos mayores con credencial del INAPAM.

El vocero de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver), Jorge Ramos, descartó aumentos en puerta a la tarifa de transporte público.

La situación es muy clara: el gobierno del estado de Veracruz no ha autorizado ningún aumento al costo del boleto en los camiones de pasaje urbano.

Los transportistas sí lo solicitaron, pero el ejecutivo estatal no lo aceptó y no hay más que decir, admitió Ramos.

Cabe señalar que muchos usuarios consideran incongruente encarecer la tarifa de los autobuses de pasaje urbano cuando no hay mejoría en el servicio ni buen trato de los choferes, sobre todo hacia los adultos mayores y los estudiantes porque les cobran "medio" boleto cuando en realidad el descuento no es de 50 por ciento, en cuyo caso tendría que quedar en 4 pesos con 50 centavos y no en 7 pesos.