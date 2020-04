Estilistas de Orizaba, en la incertidumbre por coronavirus

Estilistas explican que "los gastos no paran", y abran o cierren tienen que pagar renta por el local, energía eléctrica









Una situación difícil afrontan las estilistas, pues las autoridades no los consideran negocios prioritarios y les han pedido que cierren, por lo que algunos han optado abrir por horas, indicó la señora Verónica, propietaria de una estética.





"Simplemente pasaron los de Protección Civil diciendo que cerráramos, pero abrimos por ratos porque tenemos que subsistir. Yo estoy abriendo a ratos, pero es cierto que aunque estemos todo el día no hay trabajo, a veces tres o cuatro cortes en todo el día, a veces solamente dos", comentó.





La estilista explicó que para ella "los gastos no paran", y abra o cierre tiene que pagar renta por el local, energía eléctrica; "y a los de la luz no les preocupa si trabajo o no, ellos quieren su dinero".





Agregó que lo que llega a sacar lo está ocupando para la comida de todos los días y si queda un poco lo guarda para tener para los gastos.





Mencionó que aunque no parezca el servicio que dan mucha gente lo considera prioritario, pues a lo mejor las mujeres no les importa si les crece un poco el cabello o no se pueden peinar bien, ya que lo recogen, pero los señores grandes acuden a cortarse el cabello porque sienten que andan "greñudos", también llevan a los niños por lo mismo, "pero el papá o a mamá piden que los rapen, para que así puedan estar en casa en la contingencia y no tengan que sacarlos a la calle en 15 días si ya les creció el cabello".





La estilista dijo no saber qué pasará con ella si en determinado momento les obligan a cerrar sus puertas, quizá tenga que dejar su negocio, pues sin trabajar no lo puede sostener.