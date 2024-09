Esteban Ramírez Zepeta continuará como dirigente estatal de Morena

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta informó que continuará al frente de dicho partido, lo cual fue acordado en el Consejo Nacional de Morena.

También aclaró que por el momento, no hay afiliaciones al Instituto Político, toda vez, que aún no son los tiempos.

En entrevista, explicó que recibirá a cualquier actor o ciudadano pero, eso no quiere decir que pertenezcan aún al órgano partidista.

"Yo como dirigente del Partido, tengo que recibir a todos y a todas los que quieran tener una plática conmigo, no puedo rechazar a nadie (...) no estamos en afiliación, no estamos en un proceso de afiliación, estamos en una renovación de la dirigencia nacional", precisó.

Asimismo, aclaró que durante el Congreso Nacional de Morena, al cual asistió, se aprobó una prorroga para los congresistas hasta el 2027 y también una prorroga de los comités estatales, lo que significa que seguirá al frente del Partido hasta 2025.

De igual forma, agregó que la Secretaría de Jóvenes a nivel nacional, quedó otra vez en Veracruz, ahora en la persona de Aaron Enríquez.

Para concluir, comentó que esta a la espera de que se emita la lista de candidatos a diputados locales plurinominales dentro de poco, para ir conociendo cómo será la conformación del próximo Congreso estatal.

"Si es necesario para organizar la entrega-recepción para lo que tenga que ver con el Poder Legislativo" recalcó.