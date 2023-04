Estancado, conflicto en secundaria de Villa Cuichapa

En una reunión que duró al menos 5 horas, padres de familia de la secundaria Dr. Alfonso G. Alarcón de Villa Cuichapa, solicitaron la devolución de más de 90 mil pesos que supuestamente fueron robados de la casa de la tesorera de la Asociación de Padres de Familia (APF) Claudia Berenice Flores Gómez, además de la destitución del director Arturo Hernández Candelario quien se vio inmerso en los malos manejos de los recursos del plantel.

Ejemplo de lo anterior las regalías que una empresa refresquera otorgó al director, además del depósito de 7 mil pesos que hizo quien está a cargo de la tienda escolar, dinero que también se "perdió".

La reunión inició aproximadamente a las 10:30 horas, padres de familia llegaron al plantel desde temprana hora, para esperar al director quien llegó a la escuela horas después cobijado por las autoridades educativas de mayor nivel.

En la reunión estuvieron presentes la jefa de sector Agustina Díaz Méndez, el inspector Jorge Fuentes Álvarez, el director de la escuela de quién su nombre se menciona arriba, entre otras personas.

Padres de familia representantes de los diferentes grupos e integrantes de la APF, estuvieron presentes para solicitar a la presidenta y tesorera de la APF, Rosalinda Ramírez Luría y Claudia Berenice Flores Gómez respectivamente, la devolución de la cantidad antes mencionada.

Las exigencias de los padres de familia no dieron resultado esperado, ya que luego de 5 horas en el interior de un aula, el inspector dijo que no tiene autoridad de destituir al director, mientras que del dinero "perdido" señaló no tener responsabilidad, ya que esto compete a los padres de familia.

Además, que sacar al director implicaría generar problemas en la firma de documentación de estudiantes que están por egresar de la escuela, por lo que enviarán un documento a la SEV para que esta determine la responsabilidad que pueda tener en el manejo de los recursos que ya desaparecieron.

Por su parte la secretaria de la APF Elsa Patricia Ramos Real, dijo que no están conforme con la respuesta obtenida, sin embargo, acatarán los lineamientos, lo cual se traduzca en una respuesta favorable.

La situación detonó la molestia de los tutores del alumnado, ya que la presencia de las autoridades educativas no dio solución al problema, en el que quienes pierden son los estudiantes, ya que, del dinero reunido por cuotas, no obtuvo beneficio la escuela, muestra de ello el pésimo estado de los baños.

Hay que recordar que, en esta escuela, la presidenta y tesorera, hicieron "agua" más de 200 mil pesos por concepto de la cuotas escolares y aportación de la tienda escolar, los primeros 122 mil pesos no pudieron ser comprobados, ya que no hay facturas de las supuestas compras, mientras que más de 90 mil pesos supuestamente fueron robados de la casa de la tesorera.

Al finalizar la reunión el inspector Jorge Fuentes Álvarez, constató la mala condición de los baños a los que tienen acceso los estudiantes.