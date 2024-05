¡Estallaría huelga en el IVEA! Esto es lo que piden

La representante sindical de la Coordinación de zona Orizaba del Instituto Veracruzano de la Educación para los Adultos (IVEA), Dulce María Guevara Martínez, expresó que, de no llegar a un acuerdo para lograr un aumento salarial del 20 por ciento, el próximo 30 de mayo estallaría la huelga.

"Ahorita todavía no sabemos, tenemos una fecha probable de huelga en caso de que todavía. Más que nada se está viendo lo de la reforma al Contrato Colectivo de Trabajo. El 30 de mayo vamos a saber a qué acuerdo llegó el nacional y, dependiendo de ahí, ellos nos harán saber si lo que nos aumente está bien y si no, probablemente nos vayamos a huelga el día 30 de mayo", dijo.

La líder sindical dijo que está información se les estará corroborando aproximadamente el 27 o 28 de este mes, para que les avise si llegaron a un acuerdo, aunque admitió que en anteriores ocasiones el aumento no llegó al porcentaje solicitado.

Asimismo, destacó que este ha sido entre el 4 a 4.2 por ciento, el cual representa una cantidad mucho menor y no se ve reflejado en un verdadero beneficio para los trabajadores, pues se pulveriza ante la inflación que existe en el aumento de los productos de la canasta básica.

"No es bueno, por eso siempre como ahorita que se está pidiendo el 20 por ciento, pero no se alcanza, hasta ahorita no nos han autorizado un buen sueldo, un buen incremento".