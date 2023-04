Estallan padres por mal manejo de recursos en secundaria de Moloacán (+Video)

Con mentadas de madre, fue como padres de familia expresaron su molestia, en contra de la presidenta y tesorera Rosalinda Ramirez Luría y Claudia Berenice Flores Gómez respectivamente quienes hicieron mal manejo de los recursos de la secundaria Dr Alfonso G Alarcón, por concepto de la cuota escolar y de la tienda escolar.

Cómo se dio a conocer anteriormente por Imagen del Golfo, de una cantidad aproximada de 200 mil pesos, de los primeros 122 mil 994 pesos, no lograron justificar en que lo gastaron al no presentar facturas, al exigir al restante a la tesorera, dijo que los entregaría el pasado lunes sin embargo sufrió un "conveniente" robo palabra utilizada por los padres de familia; en su domicilio de dónde se llevaron 92 mil pesos, ya que señalaron padres de familia que no se llevaron sus alhajas.

Dicho robo incluso fue extraño para los elementos policiacos que acudieron a tomar conocimiento.

El hecho generó indignación entre los padres de familia, ya que pusieron en duda el supuesto robo, por ello durante la asamblea exigieron que esté fuera devuelto.

Para la reunión, fue convocado también el director de la escuela Arturo Hernández Candelario, sin embargo este dijo que por llevar a su esposa para atención médica, deslindandose de responsabilidades, aún cuando hizo diferentes solicitudes a los representantes de la APF.

Dicho recurso, sería utilizado para mejorar la condición de los baños del alumnado los cuales presentan diferentes carencias, sin embargo esto no se pudo realizar, ya que el dinero fue mal "utilizado" mientras que otra parte robada.

Ante la exigencia los padres de familia acordaron interponer una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, dando un mes de plazo a la tesorera un mes para pagar dicha cantidad, con lo que posteriormente, será retirada la denuncia.

Durante la asamblea salieron a relucir múltiples acciones del director del plantel, así como de la presidenta de la APF, por lo que señalaron que harán todo lo necesario para sacar a la primera autoridad escolar, mientras que conformaron otro comité para continuar con la administración de los recursos que ingresen a la escuela.