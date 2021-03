Estadounidense pide valorar labor de Bomberos y atender carencias

A pesar de que las Estaciones de Bomberos no generan dinero, el Gobierno de México en sus tres niveles de Gobierno debe voltear a ver a este sector porque salvan vidas y es lamentable que en algunas estaciones, los mismos Bomberos compren el diésel de su bolsa para acudir a una emergencia, así lo señaló el Teniente o Bombero Ingeniero en California Estados Unidos, José Guadalupe Benítez Dávalos.

Así mismo lamentó que por papeleo y trámites del SAT en México, unidades de Bomberos que han sido donadas de diferentes Estados del país norteamericano, terminen siendo desvalijadas o robadas en la frontera, cuando debería existir conciencia que son vehículos que ayudarán a miles de personas.

"Cuando estas unidades llegan al país (México) ahí se quedan detenidas por el SAT, a la fecha promedio de 7 Camiones de Bomberos se encuentran detenidos en la frontera del lado de México, dado que la corporación no tiene el dinero para pagar no solamente los gastos de traslado si no también la regularización de la unidad y muchas de ellas terminan siendo robadas desvalijadas o echadas a perder".

El bombero estadounidense, José Guadalupe Benítez Dávalos lamentó que cuando un camión o equipo donado llega a la frontera, hay muchas trabas para llegar a su destino.

"Cuando llegan las cosas a México vas a pagar hoy si no empiezas a hacer el papeleo y el papeleo te dura meses y hay camiones en la frontera no me lo van a creer que se han echado a perder o se los han robado porque ya los departamentos de Bomberos ya no tienen el dinero para seguir yendo para hacer el papeleo es un montón de trabas que no se la acaba uno".

Ante tal situación, suplicó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, ayuden a las corporaciones que existen en la región dado que si bien no generan dinero están salvando la vida de muchas personas.

"Por desgracia la gran mayoría en México son voluntarios y llegan a poner hasta de su bolsa para lograr tener dinero y con ello pagar el servicio de luz, diesel y todo lo que se requiere para cubrir una emergencia. Yo lo que les digo a los presidentes ojalá no les toque algún día a sus familiares a sus hijos o su hijo éste prensado en un carro y estos muchachos (bomberos) tengan que decirles, espéreme déjeme le habló a otro departamento ubicado a media hora para que me preste sus quijadas de la vida y puedan sacar al prensado".

Benítez Dávalos subrayó que el trabajo del Bombero en México es desvalorizado a diferencia de Estados Unidos, en donde constantemente están cambiando las unidades, mismas que únicamente tienen una duración de vida de 5 años, mientras que en nuestro país, estas mismas unidades "de segunda mano" son utilizadas hasta el último aliento que tienen.

"La preocupación es mayor porque cada día en las carreteras de todo el país circula una gran cantidad de sustancias químicas y cuando existe alguna contingencia los Bomberos siempre están dispuestos a ayudar, pero no teniendo el equipo necesario y los vulnera en su integridad".

Afirmó que por desgracia los políticos únicamente voltean a ver a la corporación de Bomberos cuando son tiempos electorales, en donde les hacen muchas promesas y cuando llegan al poder la gran mayoría los ignora.

Esto previo a presidir un curso de capacitación en el interior de la Ex Fábrica Textil de Río Blanco, en donde brindará conocimiento sobre el manejo correcto de motobombas.

Incluso reveló que el próximo sábado se llevará a cabo una práctica con fuego en un predio en el municipio de Ixtaczoquitlán; mientras que el domingo van a estar en el recinto ferial de Fortín de las Flores, en donde se hará una práctica con conductores de moto bombas.

En dicha capacitación participan bomberos procedentes de los municipios de: Zongolica, Tezonapa, Nogales, Ciudad Mendoza, Orizaba, Amatlán de los Reyes y Córdoba.