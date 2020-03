"Yo creo que estamos en un momento fuerte del movimiento de mujeres , en la exigencia a nivel nacional y a nivel internacional y esperamos que el gobierno voltee a vernos y vea que no somos poquitas, que somos la mitad de la población y que estamos sufriendo una violencia extrema todos los días", apuntó.

Jaimes García señaló que con una situación como la que se vive no puede ser prioridad la rifa de un avión, sino proteger la vida de las mujeres .

Agregó que por parte de los varones no se ve todavía una toma de conciencia, aún hay simulación, pues la solidaridad con el movimiento no fue tan real, pues hubo empresas que dijeron que les darían esa oportunidad a sus trabajadoras pero al ver que es la mitad o más de su plantilla decidieron no permitírselos y eso se vio también en el Poder Judicial.