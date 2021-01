Esperan en Nogales lograr acuerdo sobre el relleno sanitario

El Ayuntamiento de Nogales busca llegar a un acuerdo con el Relleno Sanitario de Las Altas Montañas para evitar afectar a los municipios con el servicio de recolección; sin embargo será el Gobierno del Estado quien coordinará los trabajos ya que todavía tiene dos años de vida útil, informó el alcalde Guillermo Mejía Peralta.

Asimismo dijo que el municipio tuvo una disminución del presupuesto de dos millones 400 mil pesos, afectando principalmente al FAM por lo que este año habrá de ejercer la cantidad de 116 millones 284 mil pesos con 74 centavos.

"El relleno sanitario definitivamente es un tema que orilló a la Procuraduría del Medio Ambiente a clausurarlo por los esquemas de mala operación que atenta contra la situación ambiental y de ahí en el esquema municipal, ya tenía vencimiento desde el año pasado de que ya no tenían la concesión de parte del ayuntamiento, hay una situación de crecimiento irregular en cuestión de los predios que se estaban depositando desechos y que la PMA entró por el tema ambiental y de varios esquemas", dijo.

El edil señaló que el ayuntamiento está muy atento a que se resuelva esta problemática, principalmente por el tema social para que no se deje de brindar ese servicio a los municipios.

Puntualizó que el cierre de este relleno preocupa mucho a los ayuntamientos, por ello se está haciendo un trámite entre el gobierno municipal, estatal y la empresa concesionaria con el objeto de que no se vean afectados.

Además, lamentó que la empresa Constructo esté admitiendo desechos industriales, cuando la condición para su funcionamiento era de residuos sólidos urbanos, pues con esos desechos industriales se crece el riesgo de que pudiera colapsar.

Mejía Peralta señaló que Nogales continúa brindando el servicio de limpia pública de manera regular, aunque ahora ya está pagando para tirar sus desechos en el relleno de Cuitláhuac, pues en Los Colorines no pagaban.

"Es una situación que preocupa, nos rebasa porque de hecho ir a Cuitláhuac de ida y vuelta son 140 kilómetros de combustible, los camiones ya no están en óptimas condiciones. El pago acá en Nogales tenía cero pesos de pago, en el caso de Cuitláhuac tenemos que pagar y estamos pidiendo la intervención del gobernador".

Señaló que los camiones y camionetas del municipio hacían dobles rutas en colonias y congregaciones, pero por el cierre ahora solo dan una vuelta.

Presupuesto

En otro tema, Mejía Peralta informó que tuvo una disminución del presupuesto de dos millones 400 mil pesos afectando principalmente al FAM.

"Ayer ya apareció la Gaceta del presupuesto, en donde sí se nos recortan dos millones 400 mil pesos a Nogales, ya es definitivo, ya es un ajuste que se había anunciado desde octubre pero no pensé que fuera tan fuerte, entonces necesitamos valorar todo el esquema de la plantilla laboral, ver el esquema de la Policía y Protección Civil porque hay falta de elementos, pero como nos pegaron en el FAM vamos a tener que considerar a donde pudiéramos nosotros tener una operación óptima en esa área".

Cuestionado de cuál será el presupuesto a ejercer, el edil dijo que Nogales este 2021 ejercerá un total de 116 millones 284 mil pesos 74 centavos; "pudiéramos decir que se ve un incremento de 113 a 116, pero lo que hay que destacar es que el año pasado nos pidieron que recaudamos siete millones 361 mil 862 con 61 centavos y ahora para el 2021 de acuerdo al Congreso del Estado nos pide que nosotros recaudamos casi cinco millones, más de 12 millones de pesos.

"Nosotros no vamos a incrementar impuestos, se quedan como está aquí porque entendemos y nosotros somos pueblo (...) yo no me quejo porque hasta en los hogares son así, nos tenemos que ajustar a las condiciones que haya".