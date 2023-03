¡Es hoy!; Día de la Familia, ¿por qué se festeja?

El 9 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el Año Internacional de la Familia. Más tarde, en 1993, se celebró el Día Internacional de la Familia cada 15 de mayo.

Sin embargo, en México es este domingo cuando se celebra el Día de la Familia, el momento perfecto para disfrutar con los seres queridos un momento de sana diversión y seguir creando recuerdos.

Esta fecha se celebra en nuestro país el primer domingo de marzo, en donde se invita a las familias a pasar tiempo juntas, celebrando su amor y apoyo mutuo.

Aunque no es un día feriado oficial, cientos de personas aprovechan esta fecha significativa para organizar actividades que impliquen la convivencia, como comidas, reuniones, paseos y más.

EL ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN

El Día de la Familia fue instituido en México en 2005 por el Gobierno Federal, en ese entonces encabezado por Vicente Fox, y fue desde entonces que se celebra año con año. El objetivo es fomentar la unidad familiar, el respeto, el amor y la convivencia en el hogar.

Fue así que desde ese año el gobierno de Fox estableció el primer domingo de marzo como una fecha para invitar a las familias a reflexionar sobre la importancia de mantener vínculos fuertes para mantener el amor y el respeto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA?

La finalidad de la celebración de esta fecha es reconocer la importancia primaria de las familias para la sociedad en general.

De acuerdo con el Inegi, en la familia se reproducen, en cierta medida y en pequeña escala, distintas normas y comportamientos sociales.

Se conocen las pautas de producción y reproducción, se crean e intercambian lazos de solidaridad y comprensión, sentimientos, problemas y conflictos, y se fortalecen los primeros esquemas de autoridad y jerarquía, con relaciones de poder y dominación entre generaciones y géneros, entre otros aspectos .

TIPOS DE FAMILIA

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, en México existen 11 tipos de familia, los cuales pueden agruparse en tres categorías.

Familia tradicional, es aquella que tiene definidos los roles de padres, madres e hijos. A este grupo pertenecen tres tipos de familia, que son los más numerosos en México.

La familia con niños menores de 12 años, la familia de padres con hijos jóvenes o adolescentes y finalmente la familia extensa, que es aquella que además de padres e hijos incluye a abuelos, nietos u otros parientes.

Familias en transición, son aquellas que no cuentan con las figuras tradicionales de mamá, papá e hijos. Como madres solteras, parejas jóvenes que no tienen hijos o que han postergado su paternidad, o aquellos hogares con un 'nido vacío', es decir que están conformados por adultos cuyos hijos ya no viven con ellos.

Dentro de esta clasificación también se consideran aquellos grupos que cohabitan hogares sin parejas, los llamados corresidentes o roomies.

Y, por último, están las familias emergentes, las cuales han crecido durante los últimos años, estas hacen referencia a los hogares encabezados por padres solteros, parejas del mismo sexo y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios anteriores, al igual que hijos.

Sin duda alguna esta es una fecha para aprovechar y reforzar los lazos que hay en la familia, pues, aunque a veces existen problemas, el amor que los une siempre estará presente.

¡Ideas para festejar!

Hay muchas actividades que podrías hacer este día, como, por ejemplo:

Cocinar juntos

Organizar un festejo

Ver películas en casa

Salir a dar un paseo

Ver el álbum de recuerdos

Jugar juegos de mesa