Es deber de legisladores analizar propuestas del Ejecutivo

Aunque el Presidente de la República proponga algo es deber de los diputados y senadores realizar un análisis serio del tema y definir si hay una afectación o no, y si la hay no aprobarla, señaló el ex dirigente de la CROM y ex diputado federal, Enrique Hernández Olivares.

Esto al hacer referencia al tema de la desaparición de los fines de semana largos, aspecto en el que prestadores de servicio señalaron que sí representa una afectación económica importante para el sector, contrario a los datos del gobierno federal.

“Sorprende a veces lo que de momento nos comunican a través de los medios de comunicación, lo que se dijo en cuanto a modificar la Constitución para que se acaben los puentes; luego protestaron los de su equipo, principalmente el director de Turismo”, señaló.

El ex legislador federal destacó que tan sólo en el reciente “megapuente” en Orizaba se vio el beneficio, con la cantidad de paseantes que se tuvo y que gastaron en restaurantes, hoteles y paseos, lo que generó una derrama económica importante.

Consideró que también el sector obrero se sintió afectado por esa propuesta, pues ya se tenían como días para pasar con la familia, por lo que en este aspecto van a ver si pueden dialogar con los patrones y mantener esos puentes en el entendido de que no irán contra el gobierno federal pues se trata de un acuerdo entre particulares.

Hernández Olivares opinó que los diputados y senadores son lo que tienen que cumplir con su labor y ver si efectivamente se tiene un perjuicio económico al desaparecer los puentes, y de ser así no aprobar esa propuesta.

El ex diputado federal agregó que hay coincidencia en que el civismo se debe rescatar, lo mismo que la historia, pero para eso están las aulas.