"Era feliz como jueza, pero me apresó el peor gobernador": Angélica Sánchez

La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano propone que policías operen con cámaras corporales

La candidata al Senado en la segunda fórmula por el Estado de Veracruz por Movimiento Ciudadano (MC), Angélica Sánchez Hernández, afirmó que de llegar a la Cámara Alta impulsará una iniciativa para que los policías trabajen con cámaras corporales al momento de realizar detenciones y con ello evitar abusos que han ocurrido administraciones como la de Cuitláhuac García, a quien calificó como el peor mandatario de la historia de la entidad.

"Que todas las detenciones que realizan los cuerpos policiacos puedan ser videograbadas. En esto, los mismos periodistas me han dado la razón porque cuando se está haciendo una detención en flagrancia, en la calle, o en el cumplimiento de una orden de aprehensión, a los medios les impiden acercarse", señaló la candidata .

Aseguró que si las autoridades policiacas y de la Fiscalía actúan con base en la Ley no habría problemas para registrar las detenciones, lo que en su opinión evitaría los abusos que se han perpetrado durante la actual administración estatal en Veracruz, así como por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista para Imagen del Golfo, Angélica Sánchez añadió que si las detenciones son videograbadas podrían servir como datos de pruebas para procesar a quienes cometen delitos en la entidad, dando certeza a los ciudadanos del respeto a los Derechos Humanos.

Entre sus propuestas, la exjueza también dijo que sí resulta favorecida con el voto de los ciudadanos y gana un escaño en el Senado de la República impulsará la existencia de un Código Penal Único, lo que alejaría a los ciudadanos de figuras delictivas que han servido como "armas", tal es el caso de los ultrajes a la autoridad en Veracruz.

Al cuestionar el llamado "Plan C" impulsado por la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, calificándolo como "una locura" por no contemplar la experiencia para seleccionar a jueces, magistrados y ministros, Sánchez Hernández también planteó una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales que impulse los procedimientos abreviados, pues actualmente únicamente proceden si la Fiscalía lo autoriza.

Sánchez Hernández aseguró que el Poder Judicial es fundamental para el país y los jueces, magistrados y ministros deben de formarse a través de la carrera judicial, lo que no sería posible con base en la elección popular que plantea el gobierno de la llamada Cuarta Transformación alertando que existe el riesgo de perder la autonomía con representantes del PRI, del PAN y de MORENA en la impartición de justicia, que en su opinión debería de ser apartidista y sin inclinaciones hacia ninguna fuerza política.

"Yo tuve 26 años de servicio en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ciertamente no inicié como juez, inicié como muchas personas, desde ser meritorios, ascendiendo a secretario, proyectista, proyectista de Sala (...), todo lo que conforma una carrera judicial lo satisfice y bueno, el último cargo, al que más trabajo me costó llegar que fue al de juez de control y enjuiciamiento lo logré después de más de 20 años (...) hasta que me detuvieron", recordó la candidata.