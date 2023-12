Entregarán despensas a familias de pacientes con cáncer del Hospital Regional de Río Blanco

53 familias que son atendidas en el Hospital Regional de Río Blanco recibirán igual número de despensas como parte de una acción para apoyarlas ya que enfrentan diariamente con valentía el padecimiento de cáncer que tienen sus pequeños hijos.

"Mañana (jueves) vamos a tener entrega de despensas en el Hospital Regional de Río Blanco. Tambien voy a visitar Hospitales para llevar kids ojalá y nos puedan apoyar llevando papel higiénico, agua embotellada, jabón, shampoo, para poder llevar a más niños y familias que enfrentan esta terrible enfermedad", informó la presidenta de la Fundación "Todos con Abraham", María del Carmen Jiménez Estévez.

Satisfecha porque muchos de estos niños que están siendo atendidos han logrado superar la enfermedad, siendo un porcentaje aproximado del 30 por ciento, lo que la motiva a seguir impulsando esta causa.

"Los apoyamos muchísimo para que ellos no suspendan sus quimioterapias y ellos vienen y tienen el recurso necesario para poder venir para un tratamiento adecuado".

De la misma manera dijo que sí en algún momento dado alguna persona cambia de equipo celular y desea hacer la donación para aquellos niños con cáncer que no cuentan con teléfono también lo pueden hacer, directamente dándose a los infantes en el hospital."Estas donaciones me las hacen llegar a mí y ven que yo las entrego a los niños o si prefieren yo les digo en qué momento viene el niño que no tiene teléfono y se los entregan personalmente en el hospital".

Cabe señalar que, está fundación surgió cuando su hijo Abrahám murió por Leucemia hace tres años y medio, qué decidió llevar juguetes a los hospitales y al ver la sonrisa de los niños recordaba al suyo que trascendió y es por ello que sigue haciéndolo adelantando que ya trabaja para llevar en próximas fechas juguetes para este sector vulnerable de la sociedad de Orizaba y la región.