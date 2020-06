Entrega IMSS unidades móviles a oficina de representación en Veracruz Norte

Como parte del programa de sustitución del parque vehicular, fueron entregadas 15 unidades tipo van, que darán servicio en las cinco zonas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dichas unidades móviles asisten al personal en el traslado a los lugares donde se realizan las actividades de fomento a la salud, a las brigadas de vacunación, a los equipos que otorgan Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico (ADEC) y a los que colaboran durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

"Estamos haciendo un reconocimiento importante a su labor, porque sé que muchos de ustedes también están apoyándonos para superar la pandemia, muchísimas gracias. No tengo duda de que van a tratar con cuidado a las unidades, lo cual será en beneficio de nuestros derechohabientes y del personal del Seguro Social", dijo la titular de la Oficina de Representación, María de Lourdes Carranza Bernal, al dar el banderazo de salida.

Las unidades móviles serán distribuidas en: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36, en Cardel; en el HGZ No. 24 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73, en Poza Rica; en el HGZ No. 50, en Lerdo de Tejada; en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 33, en San Andrés Tuxtla; en el HGZ No. 71 y la UMF No. 57, en Veracruz; el HGZ No. 28, en Martínez de la Torre; en el HGSZ No. 26, en Tuxpan; en el HGZ No. 11; la UMF No. 10, la UMF No. 66; y en la Oficina de Transporte de Xalapa.

Durante la ceremonia de entrega estuvo presente el Cuerpo de Gobierno de la Oficina de Representación e integrantes de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).