Encabeza gobernador mesa de seguridad en Agua Dulce

De visita en el municipio de Agua Dulce, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó la mesa para la construcción de la paz en donde participaron altos mandos de la Guardia Nacional, Ejercito Mexicano y autoridades locales.

Destacó que las estrategias en materia de seguridad han dado resultados, debido que la incidencia delictiva va a la baja en el sur del estado de Veracruz.

Recalcó que la participación de los alcaldes es indispensable para conseguir los buenos resultados que favorezcan a la población en materia de prevención del delito y seguridad.

Obras, a tiempo

En materia de infraestructura carretera, se alcanzan los objetivos que se tenían previsto en vías de movilidad, iniciando desde el municipio de Acayucan, en dónde se brindó mantenimiento en el libramiento que comunica a Oluta, que es de seis kilómetros y en la cual se invirtieron 30 millones de pesos.

Destacó la conclusión de la obra con concreto hidráulico de la vía Coatzacoalcos- Minatitlán por Las Matas.

Al gobernador se le cuestionó sobre las compañías que realizan las obras pero con lentitud e incluso sin cumplir ningún programa de señalización, una fue la construcción del puente Los Soldados, ubicado sobre la carretera Paralelo-Las Choapas, la cual sería construida en tres meses y ya lleva nueve.

Al respecto, García Jiménez, explicó que a esas empresas no se les ha pagado el finiquito, por lo que no podrán entregar la obra si no cumplen con lo especificado en el proyecto ejecutivo.

Por último, junto al alcalde, el profesor José Noé Castillo Olvera, invitaron a la población para que visiten la ciudad de Agua Dulce del 12 al 16 de abril, fecha en la que se realizará el 'Paseo de la Alegría 2023'.