En Veracruz se legisla con la ley en la mano: Sergio Guzmán

"No podemos condenar a un gobernante que está haciendo bien las cosas, no podemos tildarlo cuando vemos que en Veracruz estamos caminando, hay que reconocer y puntualizar que los gobiernos pasados nos dejaron un desorden, pero en materia de seguridad no sólo hubo desorden, si no también complicidad, Veracruz se ha serenado pues en este gobierno no existen complicidades", declaró.

Lo anterior, tras la conformación de la Comisión Especial que anunció el Senado de la República para indagar abusos de autoridad en la entidad por la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señalado del asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano.

Durante su visita al corporativo Imagen del Golfo Sergio Guzmán Ricárdez dijo que el senador Ricardo Monreal sólo busca los "reflectores", por lo que no permitirán intromisiones del trabajo que se realiza en Veracruz.

"No podemos permitir intromisiones y críticas de un senador que busca los reflectores y que criticando, queriendo denostar a nuestro gobierno en Veracruz quiere ganar bonos, no se trata de eso, que vaya a Zacatecas allá hay suficientes asuntos en qué ocuparse y él tiene injerencia", dijo.

BECA PARA LOS NIÑOS

Tras el anuncio efectuado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de ampliar el programa de becas para los niños a través de la Secretaría del Bienestar, el legislador Veracruzano apuntó que buscarán que todos los infantes de la entidad se vean beneficiados.

"Los niños y las niñas van a tener becas, esto no estaba dentro del programa, solamente 65 y más adultos mayores, pero que el presidente haya anunciado que los niños van a tener becas es un hecho histórico y la gente lo tiene que saber", expuso.

Al recorrer los municipios de su distrito, destacó que es importante que la población conozcan el trabajo que realizan y no solamente se les visite cuando se requeriré el voto.

"Tenemos una visión diferente y vamos a mantenernos cerca de nuestra gente, cumplir con la instrucción del gobernador de mantenernos cerca de nuestra gente y desde luego sobra decir que el ejemplo que da el presidente de mantenernos muy vigentes de nuestra gente es de todos los días", finalizó.