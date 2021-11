Así es que, apuntó, hay una relación muy respetuosa entre gobierno del estado y las autoridades municipales, así como apertura de la administración estatal hacia todas las expresiones de la sociedad. El gobierno de la Cuarta Transformación, dijo, a través de la Secretaría de Gobierno, ha puesto en marcha la erradicación de las formas y costumbres del pasado por ser sumamente dañinas para las y los veracruzanos y para las instituciones públicas.

En Veracruz, acotó, ha cambiado la forma de hacer política; hay vocación de servicio y cercanía con la población, sobre todo con los pueblos originarios, que fueron relegados social y políticamente, además de que se revalora la historia, la cultura y las tradiciones que le dan identidad internacional al estado.

Noticia Relacionada Dirigente del PRD en Veracruz rechaza ´acuerdos´ con Gobierno del Estado

Coincidió con Cisneros Burgos que ahora las instituciones públicas de Veracruz gozan de un reconocimiento nacional por su desempeño, ya no por dar notas que las denigraban como lo fueron los desvíos de recursos, por la corrupción institucionalizada y por los negocios al amparo del poder. "En Veracruz se ha impulsado un gobierno cercano a la gente, sensible y comprometido con el pueblo, con su historia y con identidad; se le ha cambiado el rostro a la administración pública y su relación con la sociedad, se va por la senda apropiada para no permitir nunca más un retroceso social y político".