En un mes cerrarán refugio para mujeres en zona centro de Veracruz

La directora del Colectivo Feminista Cihuatlactolli, Maricruz Jaimes García, señaló que a pesar de que han estado recibiendo llamadas de diferentes partes del estado para refugiar a mujeres violentadas, por falta de recursos no han aceptado y se espera que a más tardar en un mes las seis mujeres que mantienen bajo protección sean reintegradas con sus familias, pues lamentablemente el acceso a la justicia es nulo.

"Nos hemos negado a recibir a otras mujeres, solo mantenemos a las que estaban por la cuestión de la pandemia pero en unos días, a más tardar en un mes se cierra ya definitivamente la parte del refugio, ya las mujeres que están se reintegrarán a su vida con ciertas reservas, porque es muy lamentable que el acceso a la justicia no es como tendría que ser", dijo.

Señaló que como Colectivo continuarán trabajando en la atención externa, en orientación o en acompañamiento legal, atención emocional y trabajo social.

Recordó que la última vez que recibieron a mujeres fue hace seis meses, pero por falta de recursos optaron por cerrar.

Se necesitan recursos para que funcione el refugio. Estuvimos apoyándonos con algunas compañeras con rifas pero definitivamente no podemos atender más mujeres, No podemos recibir más".

Jaimes García aseguró que debido a que la violencia hacia las mujeres se mantiene en aumento es necesario que existan estos centros en Veracruz, pero desafortunadamente solo hay un refugio estatal "que no atiende, pues solo está de adorno".

"La violencia no se atiende como tendría que ser, no hay una atención integral, no hay una atención real, creo que hay muchas simulación y desafortunadamente quedan desprotegidas las mujeres".

Reiteró que más de 20 mujeres han sido rechazadas en lo que va de la pandemia y aunque la única opción es el refugio estatal en la realidad no las atienden, pues existen "muchos candados y requisitos" para permitir el acceso.

Asimismo lamentó que los institutos municipales de las mujeres no trabajen para lo que fueron creados; recordó que una mujer en condición de violencia debe permanecer resguardada por al menos tres meses para prevenir un feminicidio.

"La normatividad te dice que tiene que estar tres meses o el tiempo que requiriera porque los feminicidios se registran por eso, porque las mujeres no tienen dónde resguardarse, y si no está garantizada la vida de la mujer no la puedes dejar que se vaya, tienes que garantizar su seguridad".