En Tuxpan se cae la venta de artículos patrios

Las ventas de artículos patrios este año no fueron las esperadas para los comerciantes ya que prácticamente fueron nulas, pues las clases a distancia y la cancelación de festejos pegaron en el fervor patrio.

De acuerdo con Martha Méndez San Martín, secretaria general de Puestos Fijos y Semifijos CTM, esperaban que el gusto de los tuxpeños por esta celebración salvara las ventas; sin embargo, fue todo lo contrario.

"La realidad es que no se vendió mucho, algunas banderas, sombreros y cubrebocas alusivos a esta fecha pero no más, no como en otras ocasiones donde incluso se vendían mucho los trajes regionales, pero por la pandemia también el desfile fue cancelado", aseveró.

Dijo que sus esperanzas estaban puestas en este 15 de septiembre, el último día y que se vendiera un poco más; sin embargo esto no pasó y ahora, lamentó, tendrán que guardar toda la mercancía para intentar ofertarla el año que viene.

Lo preocupante, expuso, es que algunos comerciantes invirtieron en nuevos productos, pero las ventas no fueron las esperadas, por lo que ni la inversión habrán de recuperar. Esperan que las próximas festividades sí puedan registrar más ventas.

"Venimos de meses complicados, hemos registrado bajas ventas, sobre todo durante las semanas que todo estuvo paralizado por el COVID-19 y de lo cual esperábamos más o menos recuperarnos en estas fechas pero no sucedió", señaló.

En esta ocasión incluso no se brindó permiso a los vendedores ambulantes que ofertaban en algunas calles céntricas, lo cual representaba un respiro para el sector.