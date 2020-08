En telebachilleratos de zona centro de Veracruz exigen cuotas escolares

A pesar de que la Secretaría de Educación ha dado la instrucción de que las cuotas para las Asociaciones de Padres de Familia se darán una vez que los alumnos regresen de manera presencial a sus planteles, directivos y padres integrantes de la APF del Telebachillerato de la localidad de Zapoapan, están condicionando la inscripción de sus hijos, exigiendo que cumplan con la cuota de 1 mil 100 pesos ya que de lo contrario no les entregaran las guías de estudio.

"Sin excepción nos dijeron que se tienen que pagar las guías, la podada de pasto, limpieza de toda la escuela, y por lo tanto se va a gastar mucho dinero en cloro y jabón, en desinfectantes y que por eso tenemos que pagar, que se tienen que pagar los 1 mil 100 pesos o de lo contrario no se les entregarán las guías de estudio a nuestros hijos", así lo denunciaron los padres de familia.

Se conoce que la excusa que ha dado la Asociación de Padres de Familia, es que no cuentan con recursos económicos para la limpieza del plantel, aún y cuándo durante el semestre pasado sólo tuvieron clases hasta el mes de febrero, ya que durante el siguiente mes se decretó la Contingencia Sanitaria por el Covid-19 y no es posible que a la fecha ya no cuenten con dinero.

"Esta muy claro, se deben pagar 1 mil 100 por cada alumno, cuando el semestre pasado solo estuvieron en clases en las aulas mes y medio, y pagamos completo, y ahora nos comentan los del Comité de Padres de Familia que ya no hay dinero en caja cuándo ni hicieron nada".

Detallaron que el Telebachillerato de Zapoapan perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán, cuenta con cinco grupos de 25 alumnos aproximadamente, por lo que con es cuota la escuela genera un ingreso por el orden de los 137 mil 500 pesos semestrales.

"No puede ser posible que en un mes se haya acabado todo ese dinero, sino se han visto obras sustanciales de beneficio para la comunidad estudiantil, ya que los baños siguen en mal estado no obstante que cada semestre la promesa es que abran de mejorarlos. Sólo el ayuntamiento construyó un domo muy grande, pero es lo único, pero fue el ayuntamiento no el Comité".

Afirmaron que el director del Telebachillerato Oscar Rivera Domínguez, les ha indicado que paguen ya que se tiene la estimación de que pudieran retornar en septiembre.

"El director Oscar Rivera Domínguez, nos dice que van a entrar en clases posiblemente en septiembre, pero quiere que paguemos durante este mes, y que le entreguemos el baucher a la presidenta o tesorera del Comité de Padres de Familia".

Por ello es que solicitaron la inmediata intervención de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz del municipio de Córdoba a la que pertenecen, para que paren este cobro excesivo e indebido, además de que no pueden condicionar el ingreso a sus hijos.