En Tecnológico de Zongolica borran mural que retrataba cultura y tradiciones

Un mural que fue realizado en el 2013 por el artista zongoliqueño Román Vásquez González en una pared del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) para plasmar la cultura y tradiciones de esta región serrana, fue borrado por decisión de la directiva, encabezada por Pompeyo Quechulpa Pérez.

En dicho mural, se mostraba el rostro del Señor del Recuerdo, la capilla de la cabecera que es de arquitectura barroca y data de 1570, la bandera Siera, el ave Cuautótol y otros aspectos tradicionales de la zona, como los músicos.

De acuerdo con Vázquez González, dicho mural incluía también la imagen del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, como reconocimiento a que durante su sexenio fue cuando más auge tuvo la institución, con más de dos mil alumnos.

"Se pintaron ahí tanto usos y costumbres como la religión, la geografía, las diferentes formas de trabajo e los artesanos, de los estudiantes, los alcaldes de la sierra de Zongolica. Me dieron la oportunidad de plasmar un poco de lo que es la Sierra de Zongolica", expuso.

Sin embargo, expuso, ahora la nueva administración del Tecnológico decide borrarlo porque según para ellos era un homenaje a la corrupción, que era un mal ejemplo, pero sus argumentos son un tanto ignorantes, pues la historia se debe admitir, no borrarla.

"Recordemos que los cargos públicos son temporales y ellos no son dueños de los edificios, de las instituciones, mucho menos dueños de un cargo en el cual desempeñan una confianza que les da la ciudadanía", puntualizó´.

Vázquez González indicó que hoy en día lo que ve es que la corrupción que tanto se criticaba, persiste y se viola la Constitución, los derechos laborales, los estudiantiles y no hay una instancia que les marque un alto.

Agregó que no puede interponer una denuncia para defender sus derechos de autor porque no confía en el Poder Judicial, que para él se ha convertido en una "tapadera del sistema", por lo que únicamente hace un llamado a la población porque no sólo se ofenden sus derechos como artista, sino los de la sociedad con una falsa imagen que le quieren vender al pueblo.