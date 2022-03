En Río Blanco, vecinos del Fovissste denuncian acoso de Policía Estatal

Los inconformes recordaron que instalaron su reja ante la inseguridad que se vive en el municipio y que les afectaba con robos y hasta privaciones de libertad en dicha zona; sin embargo, la autoridad municipal argumentó que el portón impide el libre tránsito, lo cual –afirman- es mentira.

"Con esta acción sentimos que quedamos expuestos. Nosotros habíamos puesto la reja porque hubo varios incidentes, robaron un carro, a dos personas las secuestraron, en la casa de otro maestro jubilado entraron y a él lo golpearon y se robaron todo lo que pudieron".

Los vecinos señalaron que es un cúmulo de agresiones las que habían sufrido, pues no podían ni transitar por el parque sin que les quitaran su bolsa, por ejemplo, pero personal del ayuntamiento llegó y lo quitó.

Comentaron que estas personas llegaron; entonces les preguntaron si tenían alguna orden judicial ya que la encargada de la unidad no tenía conocimiento, simplemente dijeron que según el reglamento de Desarrollo Urbano no debería haber ese tipo de instalaciones porque obstruyen el tráfico. Argumentaron que la unidad no comunica a otras partes del municipio, por lo que no hay obstrucción.

Señalaron que incluso una mujer policía sujetó a la representante de la unidad para impedirle que obstruyera la acción, lo que se vio mal, pues son personas mayores, jubilados de 60 a 70 años los que estaban ahí, por lo que difícilmente tienen la fuerza para oponerse a los uniformados.

"Si el presidente municipal hubiera dialogado con nosotros con anticipación, como lo hemos solicitado desde hace 15 días, otra cosa hubiera sido, pero no hay propuesta, no hay proyecto, no se ve que con esta acción vaya a haber una mejoría, solamente dejó la unidad a expensas del hampa".

Indicaron que ante lo que consideran un abuso de la autoridad se conducirán por la vía legal.

Los vecinos comentaron que el mismo alcalde, Rivardo García, vive ahí, "pero anda con seis guaruras", algunos de los cuales han tomado actitudes prepotentes y no permiten ni pasar por su casa.