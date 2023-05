En Río Blanco exhortan a CAEV a trabajar en conjunto para el desazolve

Tras declararse listo el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Protección Civil a la temporada de lluvias y ciclones, el ayuntamiento de Río Blanco exhortó a la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz a trabajar de manera conjunta y coordinada para el desazolve y limpieza de drenajes y alcantarillas y así apostarle al tema de la prevención y con ello evitar inundaciones durante esta temporada ya en puerta.

"Sí estaría bien que se comprometiera la CAEV a hacer un trabajo coordinado con nosotros para así tener el tema de la prevención de inundaciones en esta temporada de lluvias. Yo esperaría a que si hiciera un mantenimiento lejos de correctivo, preventivo, principalmente porque ya iniciaron las lluvias", señaló el presidente municipal Ricardo Pérez García.

El edil enfatizó que el ayuntamiento ríoblanquense a través del departamento de Servicios Municipales ha desazolvado muchas tragatormentas para hacer frente a la temporada de lluvias que ya se aproxima con inundaciones., "Cómo ayuntamiento hemos tratado de ir desazolvando lo más que podemos los tragatormentas y las alcantarillas".

El municipe descartó que exista algún foco rojo en el municipio de Río Blanco, pues desde el inicio de la administración le han apostado a la prevención.

"Le hemos apostado a la prevención y bueno hacemos lo que nos corresponde sabemos que el tema del drenaje el agua y el alcantarillado va a cargo de esta oficina operadora de CAEV, sin embargo no nos podemos esperar a que ellos decidan desazolvar porque el problema y el impacto negativo sería directamente en contra de los ciudadanos de las diferentes colonias entonces nosotros siempre hemos apostado siempre por la prevención, lo hacemos ya a quién le corresponda ya se verá si lo hacen o no lo hacen, se lo reporten a sus jefes si se hace y no se hace ya no es cuestión de nosotros, pero si el trabajo que realiza el departamento de Servicios Municipales es muy fuerte".

Recordó que de igual manera ya se realizó la limpieza del río La Carbonera, el cual cruza el municipio a lo largo de 5 kilómetros, como medida de prevención.

"Gracias al análisis que hizo el director de Protección Civil quienes nos recomendó que antes de que iniciara la temporada de lluvia se dragara y se limpiara los cerca de 5 kilómetros de este río y así se hizo, y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de evento que pudiera causar un riesgo a la ciudadanía, la verdad es que te vuelvo a repetir, trabajamos siempre en cuestión de la prevención y así seguiremos, creo que nos ha dado buenos resultados y a los ciudadanos también".

En cuánto a las quejas que se han dado respecto a la pavimentación de la calle Úrsulo Galván, el presidente municipal señaló que ya se encuentra esta obra en la última fase de pavimentación y se están tramitando algunos permisos ya que se pretende que la vialidad cuente con banquetas, pero existen árboles, y se trata de que quede de la mejor manera.

"Sí, me dicen que en un mes quedará, estamos viendo algunos permisos por qué hay algunos árboles que están en propiedad privada, entonces lo que necesitamos y lo que planteamos es tener banqueta, no tenemos banquetas en esa calle y bueno se les ha exhortado se les ha avisado oportunamente a los ciudadanos que tengan paciencia en el tema es entregarles una vialidad que reúna los requisitos necesarios para que la gente camine y transite de manera segura. Estamos trabajando en ello pese algunos inconvenientes que se tuvieron pero bueno la verdad es que ya estamos en la última etapa que es la de pavimentación sabemos que está en malas condiciones y por eso mismo nosotros intervenimos con obra pública y les vamos a entregar una calle bastante rehabilitada, iluminada y bueno con lo que se pretende es tener mayor diámetro en las banquetas".

Esto en el marco de la entrada de un camión compactador de basura que vendrá a reforzar el servicio de Limpia Pública en el municipio rioblanquense.

"Con esta unidad se busca mejorar la recolección de los desechos que se generan en los hogares rioblanquenses, ya que es muy importante mantener un municipio limpio y ordenado".

Subrayó que esta mejora en el servicio, solo será efectiva si todos los ciudadanos asumen su rol como agentes responsables en el manejo de los desechos que generan, por lo que hizo un llamado a esperar el camión recolector en las colonias, y a no arrojar basura en la vía pública ni antes ni después.

"Esta unidad es la primera, vamos a ir renovando los compactadores para mejorar el servicio de recolección de residuos en nuestra querida ciudad. Esta inversión estratégica nos permitirá optimizar nuestras rutas de recolección y reducir los tiempos de espera. Esto se traducirá en una recolección más ágil y efectiva, garantizando que nuestras calles estén limpias y libres de residuos de manera oportuna", expresó.

Por último, señaló que aunque la administración municipal recibió unidades de Limpia Pública, no estaban en condiciones óptimas, por lo que existe el compromiso de renovarlas para brindar a los rioblanquenses un servicio de calidad.