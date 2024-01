En primeros días de enero, Veracruz registra 4 incendios forestales

El pasado 15 de enero inició la temporada de incendios forestales, por lo que es preciso tomar precauciones y no realizar acciones que puedan desencadenar incendios, resaltó la meteoróloga Jessica Iveth Luna.

Y es que no puede perderse de vista que la temporada de incendios se da tras el año que ha sido el más seco en más de cuatro décadas, lo que significa déficit de agua y, por lo tanto, incremento de sequía.

Ya durante los primeros once días de enero se han presentado incendios forestales en el país, cuatro de ellos en el estado de Veracruz.

El área afectada es de 31.91 hectáreas.

"Aquí lo importante es que el 25.9 por ciento de estos incendios forestales a nivel nacional, son intencionales. Entonces, es muy importante que ayudemos a no ocasionar estos incendios forestales".

En el estado de Veracruz, resaltó en conferencia del Comité de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil (PC), apenas estamos iniciando la temporada y ya llevamos cuatro incendios forestales.

QUÉ NO HACER

No deben arrojarse colillas de cigarros ni cristales; además deben evitarse quemas agrícolas, no usar pirotecnia, no quemar basura.

Es preciso evitar todo tipo de acciones que puedan desencadenar incendios que causen graves afectaciones.