En Poza Rica, UV la habría dado de baja 'por error' (+Video)

Un grupo de estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad Veracruzana (UV) en Poza Rica realizó una protesta pacífica, en reclamo por la presunta violación a los derechos universitarios de una estudiante que fue dada de baja por un supuesto error administrativo.

Iris Guadalupe García Sosa del cuarto semestre manifestó que fue dada de baja por lo que considera un error administrativo, que señala se cometió con las materias de lectura e inglés.

Destacó que se trata de materias que se le proporcionaron durante el impacto de la pandemia del coronavirus cuando las clases eran en la modalidad virtual y señala no debió reprobar.

Mencionó que al igual que ella hay más estudiantes que están siendo dados de baja por materias que están como no acreditadas.

"No estaba enterada de mi situación y nunca me notificaron, lo que no queda claro es cómo se me permitió inscribirme al cuarto semestre y la tutora nunca fue tampoco informada y no se comunicaron conmigo", expresó.

Manifestó que aunque su queja fue canalizada al área de derechos universitarios tampoco le dieron una respuesta favorable, y busca que la rectoría de la UV pueda intervenir en el caso.

El grupo de estudiantes se plantó en el acceso principal de la unidad de Ciencias de la Salud ubicada en la colonia Morelos, en donde permanecieron en la exigencia para dialogar con alguna autoridad universitaria.