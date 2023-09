Incertidumbre por costo de alumbrado y decoración por festejos en Poza Rica

La colocación del alumbrado y decoración por fiestas patrias en Poza Rica se realizó sin tomar en cuenta a la regidora comisionada en alumbrado público, Damiana Leticia Dimede Almora que en sesión de cabildo reclamó porque no fue tomada en cuenta y no hay certeza del costo y gasto que ha representado de los recursos públicos.

Dentro de los asuntos generales de la reciente sesión de cabildo la edil externó que el director de alumbrado público, Christian Gómez Martínez no le informó sobre la colocación de una campaña decorativa en el parque Benito Juárez y tampoco tiene un informe financiero al respecto.

Dimede Almora explicó que con el director de alumbrado público existía un acuerdo desde el mes de mayo para la contratación de dos soldadores que elaborarán las estructuras decorativas y así evitar la renta o compra de las mismas y tener un ahorro de los recursos públicos.

Reclamó que al instalarse la decoración de festejos patrios notó que no se respetó el acuerdo y se desconoce el costo por la renta o compra, por lo que solicitó un informe a detalle desde la comisión de hacienda.

"El día 31 de agosto me di la sorpresa de llegar la palacio municipal y bueno se me hizo raro ver una campana, la cual yo no estaba ni enterada, cómo es posible que yo soy la comisionada en alumbrado público y que no se me tome en cuenta, la verdad yo no quiero ser tonta de nadie" expresó la edil ante sus compañeros de cabildo.

Solicitó al presidente municipal, Fernando Luis Remes Garza poner orden con los directores y solicitarles que mantengan comunicación e informen a los regidores de cada comisión para evitar este tipo de situaciones.