En Poza Rica, Beatriz desafía estereotipos como albañil

La historia de Beatriz Adriana Soto Reyes como una mujer albañil acaparó la atención del tercer informe de actividades del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Poza Rica, recibió cientos de aplausos como reconocimiento a su esfuerzo y ganas de salir adelante en un oficio en el que las mujeres normalmente no tienen oportunidades.

En un video presentado como uno de los casos apoyados en proyectos productivos destacó la historia de la mujer habitante del sector Arroyo del Maíz.

Manifestó que anteriormente era solamente ama de casa pero ante las dificultades económicas ella planteó a su esposo el interés por trabajar.

Señaló que aunque realizaba funciones del hogar obtenía máximo 200 pesos al día que resultaban insuficientes.

Comenta que uno de sus conocidos trabajaba en el rubro de la construcción y ella consideró que era una buena oportunidad de obtener más ingresos por lo que solicitó a su amigo ser contratada.

Resaltó que hubo incredulidad y dudas sobre su capacidad para ser ayudante de albañil pero destaca que en menos de un mes logró aprender lo que hoy aplica en este oficio que afirma le permite obtener ingresos de hasta 4 mil pesos semanales.

Ella es la única mujer que junto con otros ocho varones realizan trabajos de albañilería y que han sido contratados en municipios veracruzanos e incluso de Tabasco.

"Yo no mando yo simplemente peleo mi derecho de mujer y realmente este es un trabajo pesado pero nada difícil cuando uno tiene ganas de", comentó.

A través del DIF este grupo obtuvo apoyo con equipo de trabajo y maquinaria que les han facilitado sus actividades.

"Soy mujer y no me da pena, yo hago mezcla esté el público o no esté me pongo a hacer mezcla, cargo mi lata, prendo la revolvedora, a los hombres no les gusta contratar a las mujeres porque créame que las mujeres somos más trabajadoras que los hombres, todos queremos ganar pero hay que trabajar" expresó.

Su historia provocó los aplausos y reconocimiento de los asistentes al informe que rindió Diana Patricia Remes Oropeza en los patios de la casa de cultura de esta ciudad.