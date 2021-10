Indicó que hay agrupaciones de la sociedad civil que ejercen la función de ombudsman, pero no tienen relación con la CEDH.

Noticia Relacionada CEDH recibe 12 quejas contra policías y elementos de PC en Coatza

"A la CEDH siempre le han dado un trato de respeto y cuando acudimos no hemos tenido ningún problema ni con autoridades policiacas, ni en el Mando Único, ni en el Cereso de Amatlán o con autoridades municipales", apuntó.

Sánchez Hernández indicó que se les han acercado algunas autoridades a preguntarles por algunas personas que han llegado y que les dicen ser representantes de derechos humanos, pero se trata de asociaciones civiles.

Mencionó que la CEDH atiende en la zona a 37 municipios y su personal está debidamente identificado pero nunca llegan a exigir nada a una autoridad, siempre llegan y hacen sus trámites de forma respetuosa.

Indicó que hay personas que llegan con identificaciones de alguna asociación de defensa de derechos humanos pero no tiene nada que con la Comisión Estatal o la Nacional de Derechos Humanos.

Explicó que en la práctica, a cualquier persona que se autodenomine defensor de derechos humanos, las autoridades deben darle ese carácter, pero no significa que trabajan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agregó que si bien son abogados o ciudadanos que ejercen una labor de ombudsman, no por eso pueden ingresar al Cereso o cárceles preventivas si no es en los horarios señalados, ya que su actividad no les otorga algún privilegio.